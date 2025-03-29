Обстріл України 29 березня — Зеленський прокоментував атаку Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Протягом вечора 28 березня та ночі 29 березня Росія запустила понад 170 дронів у бік України. Безпілотники атакували Дніпропетровську, Київську, Сумську, Харківську та Хмельницьку області.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в соцмережі Х в суботу, 29 березня.

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Throughout last evening and night, Russia attacked Ukraine with more than 170 drones, including over 100 Shaheds. This massive attack targeted the Dnipro, Kyiv, Sumy, Kharkiv, and Khmelnytskyi regions.



All night in Dnipro, the aftermath of this attack was being dealt with. As of… pic.twitter.com/LWZLXLqG7r — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2025

Реакція Зеленського на атаку РФ

Зеленський розповів, що всю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки російської дронової атаки.

"Станом на зараз відомо про чотирьох людей, які загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 21 людину поранено, серед них вагітна жінка. У місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, адже нині Кремль продовжує ігнорувати миротворчі зусилля.

"Росія глузує з миротворчих зусиль світу — затягує війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску. Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського в Х

Раніше ми повідомляли, що через російський удар по Дніпру 28 березня загинуло чотири людини.

Також ми писали, що вночі 29 березня у Києві та кількох областях лунали потужні вибухи.