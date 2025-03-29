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Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ по Україні

29 березня 2025 11:27
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл України 29 березня — Зеленський прокоментував атаку Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Протягом вечора 28 березня та ночі 29 березня Росія запустила понад 170 дронів у бік України. Безпілотники атакували Дніпропетровську, Київську, Сумську, Харківську та Хмельницьку області.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в соцмережі Х в суботу, 29 березня.

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Зеленський розповів, що всю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки російської дронової атаки.

"Станом на зараз відомо про чотирьох людей, які загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 21 людину поранено, серед них вагітна жінка. У місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, адже нині Кремль продовжує ігнорувати миротворчі зусилля.

"Росія глузує з миротворчих зусиль світу — затягує війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску. Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії", — підсумував Зеленський.

Зеленський обстріл України 29 березня
Повідомлення Зеленського в Х

Раніше ми повідомляли, що через російський удар по Дніпру 28 березня загинуло чотири людини.

Також ми писали, що вночі 29 березня у Києві та кількох областях лунали потужні вибухи.

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