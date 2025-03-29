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Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ по Украине

29 марта 2025 11:27
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Украины 29 марта — Зеленский прокомментировал атаку России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В течение вечера 28 марта и ночи 29 марта Россия запустила более 170 дронов в сторону Украины. Беспилотники атаковали Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Хмельницкую области.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х в субботу, 29 марта.

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Зеленский рассказал, что всю ночь в Днепре ликвидировали последствия российской дроновой атаки.

"По состоянию на сейчас известно о четырех людях, которые погибли. Мои соболезнования родным и близким. 21 человек ранен, среди них беременная женщина. В городе разрушены и повреждены обычные жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс, гаражи, СТО", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию, ведь сейчас Кремль продолжает игнорировать миротворческие усилия.

"Россия смеется над миротворческими усилиями мира — затягивает войну и совершает этот террор, потому что до сих пор не чувствует реального давления. Дипломатия может сработать, но подкрепленная шагами, которые усиливают наших воинов и лишают оккупантов ресурсов для войны. Партнеры знают, что может помочь, какое именно давление, и это зависит от Америки, от Европы, от всех в мире, кто хочет результативной дипломатии", — подытожил Зеленский.

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Сообщение Зеленского в Х

Ранее мы сообщали, что из-за российского удара по Днепру 28 марта погибло четыре человека.

Также мы писали, что ночью 29 марта в Киеве и нескольких областях раздавались мощные взрывы.

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