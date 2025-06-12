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Зеленський розкрив подробиці розмови з Пісторіусом — відео

12 червня 2025 18:45
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський зустрівся з Пісторіусом — про що говорили
Володимир Зеленський та Борис Пісторіус. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 червня, зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Вони обговорили, зокрема, подальшу підтримку України у війні проти Росії.

Про це Зеленський розповів у Telegram.

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Зустріч Зеленського та Пісторіуса

"Сьогодні в Україні вже вп’яте з візитом Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Предметно обговорили нашу співпрацю", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, було досягнуто домовленостей про додаткові інвестиції в оборонну промисловість і в Україні, і в Німеччині. Також йдеться про далекобійну зброю, в яку вкладатиме кошти країна. 

Водночас представники країн обговорили локалізацію виробництва ППО в Україні та спільної дипломатичної роботи задля зміцнення наших позицій.

"Дякую за те, що формат "Рамштайн" зберігається, важливо й далі його зміцнювати. Німеччина беззаперечно – один із ключових лідерів у допомозі та захисті життя. Щиро цінуємо кожен пакет підтримки. На цей рік уже маємо 7 мільярдів євро. І може бути більше. Дякую!", — додав президент.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на спільній пресконференції Зеленського та Пісторіуса у Києві побувала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Вона запитала, зокрема, чи розглядає Німеччина передачу ракет Taurus Україні.

Також стало відомо, що ФРН фінансуватиме далекобійну зброю для України.

Володимир Зеленський Німеччина Борис Пісторіус війна в Україні зустріч
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