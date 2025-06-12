Зеленський зустрівся з Пісторіусом — про що говорили

Володимир Зеленський та Борис Пісторіус. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 червня, зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Вони обговорили, зокрема, подальшу підтримку України у війні проти Росії.

Про це Зеленський розповів у Telegram.

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Зустріч Зеленського та Пісторіуса

"Сьогодні в Україні вже вп’яте з візитом Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Предметно обговорили нашу співпрацю", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, було досягнуто домовленостей про додаткові інвестиції в оборонну промисловість і в Україні, і в Німеччині. Також йдеться про далекобійну зброю, в яку вкладатиме кошти країна.

Водночас представники країн обговорили локалізацію виробництва ППО в Україні та спільної дипломатичної роботи задля зміцнення наших позицій.

"Дякую за те, що формат "Рамштайн" зберігається, важливо й далі його зміцнювати. Німеччина беззаперечно – один із ключових лідерів у допомозі та захисті життя. Щиро цінуємо кожен пакет підтримки. На цей рік уже маємо 7 мільярдів євро. І може бути більше. Дякую!", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на спільній пресконференції Зеленського та Пісторіуса у Києві побувала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Вона запитала, зокрема, чи розглядає Німеччина передачу ракет Taurus Україні.

Також стало відомо, що ФРН фінансуватиме далекобійну зброю для України.