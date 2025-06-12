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Зеленский раскрыл подробности разговора с Писториусом — видео

12 июня 2025 18:45
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский встретился с Писториусом - о чем говорили
Владимир Зеленский и Борис Писториус. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 июня, встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Они обсудили, в частности, дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

Об этом Зеленский рассказал в Telegram.

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Встреча Зеленского и Писториуса

"Сегодня в Украине уже в пятый раз с визитом Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус. Предметно обсудили наше сотрудничество", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, были достигнуты договоренности о дополнительных инвестициях в оборонную промышленность и в Украине, и в Германии. Также речь идет о дальнобойном оружии, в которое будет вкладывать средства страна.

В то же время представители стран обсудили локализацию производства ПВО в Украине и совместной дипломатической работы для укрепления наших позиций.

"Спасибо за то, что формат "Рамштайн" сохраняется, важно и дальше его укреплять. Германия безусловно — один из ключевых лидеров в помощи и защите жизни. Искренне ценим каждый пакет поддержки. На этот год уже имеем 7 миллиардов евро. И может быть больше. Спасибо!", — добавил президент.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, на совместной пресс-конференции Зеленского и Писториуса в Киеве побывала главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Она спросила, в частности, рассматривает ли Германия передачу ракет Taurus Украине.

Также стало известно, что ФРГ будет финансировать дальнобойное оружие для Украины.

Владимир Зеленский Германия Борис Писториус война в Украине встреча
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