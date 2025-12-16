Зеленський розповів про деталі зустрічі з Діком Схофом

Володимир Зеленський та Дік Схоф. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом. Він зазначив, що сторони обговорили спільне оборонне виробництво та допомогу.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 16 грудня.

"Вчора й сьогодні в нас були дуже хороші зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схофом, говорили в Берліні з іншими лідерами, сьогодні теж дуже предметно все.

Я вдячний Нідерландам за всю оборонну та політичну підтримку, яку Україна отримує від початку цього вторгнення", — зазначив Зеленський.

Окремо він подякував Нідерландам за нещодавній пакет оборони — це 700 мільйонів євро на оборону.

"Дякую. Цінуємо, що ви відповідально ставитесь до теперішнього часу в глобальній політиці, і це має прояв у вашій підтримці для програми PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Це потрібні речі, і передусім це ракети для ППО, інша зброя, якої немає у Європі і яку ми зараз можемо тільки купувати", — сказав український лідер.

Водночас він додав, що триває робота над тим, щоб було й спільне оборонне виробництво, зокрема сучасних дронів, в Україні та Нідерландах.

"Україна захищає свою незалежність та життя наших людей, і тому кожен крок на підтримку зараз має особливе значення. Дякую Діку Схофу та Нідерландам за постійну підтримку нашого народу", — резюмував Зеленський.

Також Зеленський заявив, що Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть безпілотники.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф повідомив про важливе рішення щодо гарантій безпеки для України.