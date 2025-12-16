Зеленский рассказал о деталях встречи с Диком Схофом

Владимир Зеленский и Дик Схоф. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Он отметил, что стороны обсудили совместное оборонное производство и помощь.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 16 декабря.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с премьером Нидерландов — о чем говорили

"Вчера и сегодня у нас были очень хорошие встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, говорили в Берлине с другими лидерами, сегодня тоже очень предметно все.

Я благодарен Нидерландам за всю оборонную и политическую поддержку, которую Украина получает с начала этого вторжения", — отметил Зеленский.

Отдельно он поблагодарил Нидерланды за недавний пакет обороны — это 700 миллионов евро на оборону.

"Спасибо. Ценим, что вы ответственно относитесь к настоящему времени в глобальной политике, и это имеет проявление в вашей поддержке для программы PURL, которая позволяет нам покупать американское оружие. Это нужные вещи, и прежде всего это ракеты для ПВО, другое оружие, которого нет в Европе и которое мы сейчас можем только покупать", — сказал украинский лидер.

В то же время он добавил, что продолжается работа над тем, чтобы было и совместное оборонное производство, в частности современных дронов, в Украине и Нидерландах.

"Украина защищает свою независимость и жизни наших людей, и поэтому каждый шаг в поддержку сейчас имеет особое значение. Спасибо Дику Схофу и Нидерландам за постоянную поддержку нашего народа", — резюмировал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина и Нидерланды совместно будут производить беспилотники.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил о важном решении относительно гарантий безопасности для Украины.