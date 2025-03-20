Зеленський розповів деталі щодо можливого перемир’я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський пояснив, яку термінологію варто застосовувати щодо 30-денного припинення вогню між РФ та Україною. Він наголосив, що Україна підготує перелік цивільних об'єктів, які РФ не матиме права атакувати під час перемир'я.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Стере за підсумками переговорів у четвер, 20 березня.

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"Ми запропонували із самого початку припинення вогню в небі й на морі, тому що це не так складно контролювати, як перший крок. Тому що не вірили, що росіяни підуть на будь-яке припинення вогню. Адже на нашу думку, вони хочуть продовжувати війну", — сказав Зеленський.

А також додав, що американська сторона заперечила і сказала, що росіяни хочуть закінчити війну.

За словами президента, на зустрічі у Джидді США зробили стрибок вперед, запропонувавши не часткове припинення вогню, а повноцінне 30-денне. Україна на це погодилася. Натомість після перемовин з РФ відбувся крок назад — сторони повернулися до часткового перемир'я.

Зеленський зазначив, що наразі зміст перемир'я звучить наступним чином: "Припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, а також іншої цивільної інфраструктури". Глава держави додав, що українська сторона підготує об'єкти інфраструктури, які, на думку України, є цивільною інфраструктурою. Це необхідно для того, щоб не було різного розуміння того, про що сторони домовляться.

Зеленський також повідомив, що в понеділок відбудеться зустріч української команди з американцями в Саудівській Аравії, після чого американці проведуть переговори з росіянами.

Крім того, президент відреагував на умову Росії щодо нейтралітету України. Він наголосив, що ніколи не говорив про готовність обговорювати це питання. За його словами, лише Москва ставила його.

Також Зеленський заявив, що без українців у тимчасово окупованому Криму все вмирає. Зокрема, він наголосив, що Крим належить виключно українцям.