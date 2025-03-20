Зеленський відреагував на умову РФ щодо нейтралітету України

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Президент Володимир Зеленський відреагував на умову Росії щодо нейтралітету України. Він наголосив, що ніколи не говорив про готовність обговорювати це питання. За його словами, лише Москва ставила його.

Про це український лідер сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре у четвер, 20 березня.

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