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Зеленський відреагував на умову РФ щодо нейтралітету України

20 березня 2025 16:26
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський відреагував на умову РФ щодо нейтралітету України
Термінова новина
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Володимир Зеленський відреагував на умову Росії щодо нейтралітету України. Він наголосив, що ніколи не говорив про готовність обговорювати це питання. За його словами, лише Москва ставила його.

Про це український лідер сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре у четвер, 20 березня.

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