Зеленский отверг условие РФ относительно нейтралитета Украины — заявление

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский отреагировал на условие России относительно нейтралитета Украины. Он подчеркнул, что никогда не говорил о готовности обсуждать этот вопрос. По его словам, только Москва ставила его.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре в четверг, 20 марта.

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Зеленский рассказал, что первый ультиматум, который был от России, это уменьшение армии до 50-80 тысяч — сейчас есть 800 тысяч. Следующие — внеблоковость, признание оккупированных территорий и прочее.

"Мы всегда говорили, что не знаем, что мы обсуждаем, это ультиматум, а не предложение об окончании войны. Если это был вопрос НАТО и это подразумевает нейтральность вне блока НАТО, то, к сожалению, нас не берут в НАТО, хотя мы хотим и это решило бы много вопросов. Вместо того всего, что обсуждают по обороне Украины, вступление в НАТО многое бы решило", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский сообщил, что Норвегия увеличит поддержку Украины до почти восьми миллиардов долларов.

Также 20 марта глава государства провел встречу с премьером Норвегии Йонасом Гар Стьоре.