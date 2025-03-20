Зеленский рассказал детали относительно возможного перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какую терминологию следует применять относительно 30-дневного прекращения огня между РФ и Украиной. Он отметил, что Украина подготовит перечень гражданских объектов, которые РФ не будет иметь права атаковать во время перемирия.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере по итогам переговоров в четверг, 20 марта.

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"Мы предложили с самого начала прекращение огня в небе и на море, потому что это не так сложно контролировать, как первый шаг. Потому что не верили, что россияне пойдут на любое прекращение огня. Ведь по нашему мнению, они хотят продолжать войну", — сказал Зеленский.

А также добавил, что американская сторона возразила и сказала, что россияне хотят закончить войну.

По словам президента, на встрече в Джидде США сделали скачок вперед, предложив не частичное прекращение огня, а полноценное 30-дневное. Украина на это согласилась. Зато после переговоров с РФ произошел шаг назад — стороны вернулись к частичному перемирию.

Зеленский отметил, что сейчас содержание перемирия звучит следующим образом: "Прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран, а также другой гражданской инфраструктуры". Глава государства добавил, что украинская сторона подготовит объекты инфраструктуры, которые, по мнению Украины, являются гражданской инфраструктурой. Это необходимо для того, чтобы не было разного понимания того, о чем стороны договорятся.

Зеленский также сообщил, что в понедельник состоится встреча украинской команды с американцами в Саудовской Аравии, после чего американцы проведут переговоры с россиянами.

Кроме того, президент отреагировал на условие России относительно нейтралитета Украины. Он подчеркнул, что никогда не говорил о готовности обсуждать этот вопрос. По его словам, только Москва ставила его.

Также Зеленский заявил, что без украинцев во временно оккупированном Крыму все умирает. В частности, он отметил, что Крым принадлежит исключительно украинцам.