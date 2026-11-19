Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Твердження кремлівського диктатора Володимира Путіна про початок повномасштабного вторгнення в Україну нібито через порятунок російськомовного населення не мають нічого спільного з реальністю. Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що армія Росії безперервно обстрілює українські міста.

Про це Президент України Володимир Зеленський емоційно заявив журналісту NBC News Річарду Енгелю під час інтерв'ю, цитує Новини.LIVE.

Реклама

Росія щоденно атакує Україну

Цілодобові російські обстріли України повністю нищать усі наративи Кремля про намір захистити російськомовних жителів. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Розмова глави держави з американським журналістом відбувалася на тлі чергової повітряної небезпеки — безпосередньо під час запису інтерв'ю в Києві лунали сирени повітряної тривоги. Коментуючи безперервні удари російської армії по українській території, глава держави не стримав емоцій та дав жорстку оцінку старим тезам російської пропаганди.

"Вони атакують нас цілодобово. І це теж про те, як вони казали, пам’ятаєте: мовляв, прийшли рятувати російськомовних людей. Це повна х*рня", — сказав Володимир Зеленський у розмові з Річардом Енгелем.

Читайте також:

Які приводи для вторгнення озвучував Володимир Путін

Новини.LIVE повідомляли раніше, що російська верхівка від початку повномасштабного вторгнення постійно змінювала виправдання своєї агресії проти України. Спершу Кремль прикривався гаслами про так звану "демілітаризацію" та "денацифікацію", згодом додав до цього вигадану "десатанізацію", а також звинувачував Київ і Захід у спробах "розірвати історію".

Як неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський, під приводом "захисту" російськомовних громадян окупанти насправді масово вбивали саме їх, адже найбільше від ударів потерпали жителі східних областей.

Згодом в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну Володимир Путін озвучив нову версію подій, заявивши, що мав би порушити домовленості про тишу 2014–2015 років і розпочати велику війну ще раніше, ніж у лютому 2022 року. Він традиційно звинуватив Україну та західні країни в обмані щодо Мінських угод, хоча в Інституті вивчення війни (ISW) нагадали, що саме другі Мінські домовленості були вкрай вигідними для Москви й не накладали на неї жодних зобов'язань, а режим припинення вогню постійно зривали підконтрольні Росії бойовики.

Тепер же російський диктатор заговорив про нібито утиски російськомовного населення вже у країнах Європи. Коментуючи ці закиди, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зауважив, що розгортання саме такого інформаційного сценарію прогнозували ще два роки тому.

Водночас усередині самої України мовне питання в медіапросторі досі залишається гострим. Свіже дослідження показало, що попри війну та просвітницькі кампанії більшість українців, і насамперед підлітки, продовжують регулярно слухати російськомовну музику, дивитися відео й мультфільми. Головними причинами такої ситуації фахівці називають налаштування алгоритмів соцмереж та брак якісного українського контенту на заміну.