Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о начале полномасштабного вторжения в Украину якобы ради спасения русскоязычного населения не имеют ничего общего с реальностью. Президент Владимир Зеленский обратил внимание на то, что российская армия непрерывно обстреливает украинские города.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский эмоционально заявил журналисту NBC News Ричарду Энгелю во время интервью, цитирует Новини.LIVE.

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Россия ежедневно атакует Украину

Круглосуточные российские обстрелы Украины полностью опровергают все нарративы Кремля о намерении защитить русскоязычных жителей. Об этом подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Беседа главы государства с американским журналистом проходила на фоне очередной воздушной тревоги — непосредственно во время записи интервью в Киеве раздавались сирены воздушной тревоги. Комментируя непрекращающиеся удары российской армии по украинской территории, глава государства не сдержал эмоций и дал жесткую оценку старым тезисам российской пропаганды.

"Они атакуют нас круглосуточно. И это тоже о том, как они говорили, помните: мол, пришли спасать русскоязычных людей. Это полная х*рня", — сказал Владимир Зеленский в беседе с Ричардом Энгелем.

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Новини.LIVE сообщали ранее, что российское руководство с начала полномасштабного вторжения постоянно меняло оправдания своей агрессии против Украины. Сначала Кремль прикрывался лозунгами о так называемой "демилитаризации" и "денацификации", затем добавил к этому выдуманную "десатанизацию", а также обвинял Киев и Запад в попытках "разорвать историю".

Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Зеленский, под предлогом «защиты» русскоязычных граждан оккупанты на самом деле массово убивали именно их, ведь больше всего от ударов страдали жители восточных областей.

Впоследствии в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину Владимир Путин озвучил новую версию событий, заявив, что должен был нарушить договоренности о прекращении огня 2014–2015 годов и начать крупную войну ещё раньше, чем в феврале 2022 года. Он традиционно обвинил Украину и западные страны в обмане в отношении Минских соглашений, хотя в Институте изучения войны (ISW) напомнили, что именно вторые Минские соглашения были крайне выгодны для Москвы и не налагали на неё никаких обязательств, а режим прекращения огня постоянно срывали подконтрольные России боевики.

Теперь же российский диктатор заговорил о якобы притеснениях русскоязычного населения уже в странах Европы. Комментируя эти обвинения, глава Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что развертывание именно такого информационного сценария прогнозировали еще два года назад.

В то же время внутри самой Украины языковой вопрос в медиапространстве по-прежнему остается острым. Недавнее исследование показало, что, несмотря на войну и просветительские кампании, большинство украинцев, и прежде всего подростки, продолжают регулярно слушать русскоязычную музыку, смотреть видео и мультфильмы. Главными причинами такой ситуации специалисты называют настройки алгоритмов социальных сетей и недостаток качественного украинского контента, который мог бы заменить его.