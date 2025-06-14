Россия убивает русскоязычных, которых пришла "защищать" — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты якобы пришли "защищать" русскоязычных людей. На самом деле они их убивали, поскольку это преимущественно жители восточных областей страны.

Об этом глава государства сказал в интервью для американского телеканала Newsmax в субботу, 14 июня.

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Зеленский не понимает, как можно говорить о "защите" русскоязычных людей.

"Если россияне убивали преимущественно именно на востоке страны — там, где было большинство тех русскоязычных людей, которые жили в Украине", — отметил он.

Русская церковь

Глава государства отметил, как оккупанты могут поднимать вопрос о русской церкви. По его словам, вера — это воля человека.

"А Путин залезает просто под самый колокол и говорит, кому как креститься. Человек может ходить в церковь, или в мечеть, или в синагогу и так далее. Это воля людей. А он рассказывает, с каким уважением надо относиться к русской церкви. Почему? Это вопрос даже не государственный — это вопрос церкви", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не раз демонстрировала готовность к мирному урегулированию, но не путем капитуляции.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что необходимо уменьшить доходы России за нефть.