Росія вбиває російськомовних, яких прийшла "захищати" — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти нібито прийшли "захищати" російськомовних людей. Насправді вони їх вбивали, оскільки це переважно жителі східних областей країни.

Про це глава держави сказав в інтервʼю для американського телеканалу Newsmax у суботу, 14 червня.

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Зеленський не розуміє, як можна говорити про "захист" російськомовних людей.

"Якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни – там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні", — зазначив він.

Російська церква

Глава держави зауважив, як окупанти можуть порушувати питання про російську церкву. За його словами, віра — це воля людини.

"А Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися. Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне — це питання церкви", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не раз демонструвала готовність до мирного врегулювання, але не шляхом капітуляції.

Крім того, глава держави наголосив, що необхідно зменшити доходи Росії за нафту.