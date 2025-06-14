Росія вбиває російськомовних, яких прийшла "захищати" — заява Зеленського

РФ вбиває жителів сходу, прикриваючись "захистом", — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти нібито прийшли "захищати" російськомовних людей. Насправді вони їх вбивали, оскільки це переважно жителі східних областей країни.
Про це глава держави сказав в інтервʼю для американського телеканалу Newsmax у суботу, 14 червня.
Вбивство російськомовних
Зеленський не розуміє, як можна говорити про "захист" російськомовних людей.
"Якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни – там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні", — зазначив він.
Російська церква
Глава держави зауважив, як окупанти можуть порушувати питання про російську церкву. За його словами, віра — це воля людини.
"А Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися. Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне — це питання церкви", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не раз демонструвала готовність до мирного врегулювання, але не шляхом капітуляції.
Крім того, глава держави наголосив, що необхідно зменшити доходи Росії за нафту.
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