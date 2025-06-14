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РФ вбиває жителів сходу, прикриваючись "захистом", — Зеленський

14 червня 2025 18:50
Аркадій Пастула - Редактор
Росія вбиває російськомовних, яких прийшла "захищати" — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти нібито прийшли "захищати" російськомовних людей. Насправді вони їх вбивали, оскільки це переважно жителі східних областей країни.

Про це глава держави сказав в інтервʼю для американського телеканалу Newsmax у суботу, 14 червня.

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Зеленський не розуміє, як можна говорити про "захист" російськомовних людей.

"Якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни – там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні", — зазначив він.

Російська церква

Глава держави зауважив, як окупанти можуть порушувати питання про російську церкву. За його словами, віра — це воля людини.

"А Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися. Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне — це питання церкви", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не раз демонструвала готовність до мирного врегулювання, але не шляхом капітуляції.

Крім того, глава держави наголосив, що необхідно зменшити доходи Росії за нафту. 

Володимир Зеленський війна російська мова Україна Росія
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