Зеленський пояснив, як обмежити доходи Росії від нафти

Зеленський пояснив, як зменшити доходи РФ за нафту
Президент України Володимир Зеленський пояснив, як зменшити доходи Росії за нафту. За його словами, важливо обмежити саме прайскепи.
Про це глава держави сказав в інтервʼю для американського телеканалу Newsmax у суботу, 14 червня.
Доходи РФ за нафту
Нафта є головним доходом Росії. Зеленський наголосив, що потрібно обмежити саме прайскепи.
"Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі", — додав він.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін врешті-решт обдурить лідера США Дональда Трампа.
Крім того, глава держави зауважив, що потрібне припинення вогню, сильні санкції, а також чіткий план завершення війни й гарантії безпеки для України.
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