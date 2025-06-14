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Зеленський пояснив, як зменшити доходи РФ за нафту

14 червня 2025 17:12
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський пояснив, як обмежити доходи Росії від нафти
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський пояснив, як зменшити доходи Росії за нафту. За його словами, важливо обмежити саме прайскепи.

Про це глава держави сказав в інтервʼю для американського телеканалу Newsmax у суботу, 14 червня.

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Нафта є головним доходом Росії. Зеленський наголосив, що потрібно обмежити саме прайскепи.

"Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін врешті-решт обдурить лідера США Дональда Трампа. 

Крім того, глава держави зауважив, що потрібне припинення вогню, сильні санкції, а також чіткий план завершення війни й гарантії безпеки для України.

Володимир Зеленський гроші Україна нафта Росія
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