Зеленський пояснив, як обмежити доходи Росії від нафти

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський пояснив, як зменшити доходи Росії за нафту. За його словами, важливо обмежити саме прайскепи.

Про це глава держави сказав в інтервʼю для американського телеканалу Newsmax у суботу, 14 червня.

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Нафта є головним доходом Росії. Зеленський наголосив, що потрібно обмежити саме прайскепи.

"Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін врешті-решт обдурить лідера США Дональда Трампа.

Крім того, глава держави зауважив, що потрібне припинення вогню, сильні санкції, а також чіткий план завершення війни й гарантії безпеки для України.