Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский объяснил, как уменьшить доходы РФ за нефть arrow

Зеленский объяснил, как уменьшить доходы РФ за нефть

14 июня 2025 17:12
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский объяснил, как ограничить доходы России от нефти
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как уменьшить доходы России за нефть. По его словам, важно ограничить именно прайскепы.

Об этом глава государства сказал в интервью для американского телеканала Newsmax в субботу, 14 июня.

Реклама
Читайте также:

Доходы РФ за нефть

Нефть является главным доходом России. Зеленский подчеркнул, что нужно ограничить именно прайскепы.

"Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это непосредственно влияет на безопасность Европы. И поэтому прайскепы на нефть очень важны", — добавил он.

Напомним, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин в конце концов обманет лидера США Дональда Трампа.

Кроме того, глава государства отметил, что нужно прекращение огня, сильные санкции, а также четкий план завершения войны и гарантии безопасности для Украины.

Владимир Зеленский деньги Украина нефть Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации