Зеленский объяснил, как ограничить доходы России от нефти

Зеленский объяснил, как уменьшить доходы РФ за нефть
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как уменьшить доходы России за нефть. По его словам, важно ограничить именно прайскепы.
Об этом глава государства сказал в интервью для американского телеканала Newsmax в субботу, 14 июня.
Доходы РФ за нефть
Нефть является главным доходом России. Зеленский подчеркнул, что нужно ограничить именно прайскепы.
"Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это непосредственно влияет на безопасность Европы. И поэтому прайскепы на нефть очень важны", — добавил он.
Напомним, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин в конце концов обманет лидера США Дональда Трампа.
Кроме того, глава государства отметил, что нужно прекращение огня, сильные санкции, а также четкий план завершения войны и гарантии безопасности для Украины.
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