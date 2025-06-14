Зеленский объяснил, как ограничить доходы России от нефти

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как уменьшить доходы России за нефть. По его словам, важно ограничить именно прайскепы.

Об этом глава государства сказал в интервью для американского телеканала Newsmax в субботу, 14 июня.

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Доходы РФ за нефть

Нефть является главным доходом России. Зеленский подчеркнул, что нужно ограничить именно прайскепы.

"Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это непосредственно влияет на безопасность Европы. И поэтому прайскепы на нефть очень важны", — добавил он.

Напомним, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин в конце концов обманет лидера США Дональда Трампа.

Кроме того, глава государства отметил, что нужно прекращение огня, сильные санкции, а также четкий план завершения войны и гарантии безопасности для Украины.