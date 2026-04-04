Бережна: 71% українців споживають російськомовний контент

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України — Міністерка культури України Тетяна Бережна. Фото: Міністерство культури України/Facebook

Більшість українців, зокрема підлітки, регулярно споживають російськомовний контент, попри війну та інформаційні кампанії. За даними дослідження, це стосується не лише музики, а й відео та мультфільмів. Головна причина — відсутність якісної української альтернативи та вплив алгоритмів соцмереж.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з посиланням на заяву Віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики України — Міністерка культури України Тетяни Бережної.

Понад 70% українців споживають російськомовний контент

Тетяна Бережна поділилася результатами дослідження, яке показало, що 71% українців споживають російськомовний контент.

Навіть підлітки щонайменше раз на тиждень слухають музику, дивляться відео та мультфільми російською мовою, що впливає на їхні культурні уподобання та світогляд.

"Українці споживають російський контент не через переконання чи цінності, а через відсутність якісної української альтернативи та вплив алгоритмів соцмереж", — наголосила віцепрем’єрка.

За її словами, статистика популярності платформ Apple Music та переглядів мультфільмів підтверджує, що українці часто обирають російську продукцію через зручність та доступність. Вона наводить приклад мультиплікаційного контенту для дітей "Маша та Ведмідь", який у 2025 році зібрав понад 800 мільйонів переглядів серед української дитячої аудиторії, хоча йдеться про російський продукт.

Бережна підкреслює, що навіть молоді українці починають формувати своє сприйняття культури через цей контент. Вона закликає створювати більше якісних українських продуктів, які були б привабливими та доступними для широкої аудиторії, щоб діти та підлітки могли рости в українському культурному середовищі.

За словами віцепрем’єрки, алгоритми соцмереж, таких як TikTok та Facebook, часто підштовхують користувачів до російського контенту, навіть коли вони самі цього не планують.

Основний висновок дослідження: споживання російської продукції відбувається переважно по інерції, а не з політичних чи ідеологічних міркувань.

Новини.LIVE інформували, що раніше прем’єрка Юлія Свириденко доручила Мінкульту, Мінцифри та Мін’юсту опрацювати заборону російськомовних версій сайтів в Україні. Це рішення пов’язане із ризиком поширення російської мови в мережі через алгоритми пошукових систем і нові технології штучного інтелекту. Влада планує захистити український інтернет-простір та обмежити небажаний вплив на онлайн-користувачів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада вилучила російську та молдовську мови зі списку тих, що підлягають захисту за Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. За таке рішення проголосували 265 депутатів. Рішення було ухвалене під час пленарного засідання парламенту 3 грудня 2025 року.