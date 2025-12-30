Російськомовні сайти в Україні можуть заборонити — Свириденко відповіла на петицію

Юлія Свириденко. Фото: Telegram / Юлія Свириденко

Мінкульт, Мінцифри і Мін’юст мають опрацювати питання заборони російськомовних версій сайтів в Україні. Через впровадження технологій штучного інтелекту в роботу алгоритмів пошукових систем, є загроза русифікації українського Інтернет-простору.

Відповідне доручення міністерствам дала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у відповідь на петицію.

Реклама

Читайте також:

Петиція на сайті Кабміну. Фото: скриншот

Чому російськомовні сайти популярні в пошукових системах

"Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" спрямований на унормування порядку використання державної мови у суспільному житті на всій території України, посилення її державотворчих i консолідаційних функцій, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної безпеки України", — йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що ст. 27 цього закону передбачає обов'язкову наявність версії веб-сайту, виконаної українською мовою, а існування інших мовних версій дозволяється за бажанням власника.

Проте через пошукові системи та використання штучного інтелекту часто з’являється російськомовний контент, що сприяє русифікації інтернету.

Свириденко наголосила, що створення повноцінного україномовного онлайн-простору потребує системної роботи, а петиція стає дедалі актуальнішою. Йдеться про можливі зміни в законодавстві, які можуть заборонити російськомовні версії сайтів і встановити відповідальність для їхніх власників.

"Формування повноцінного україномовного інформаційного середовища в мережі Інтернет потребує подальшої системної роботи з урахуванням особливостей функціонування цифрових платформ та пошукових сервісів. Попри поступову відмову власників окремих веб-сайтів від підтримки ïxніх російськомовних версій, актуальність порушеного у петиції питання зростає, зокрема у зв'язку з упровадженням технологій штучного інтелекту в роботу алгоритмів пошукових систем", — зазначила прем'єрка.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада змінила список мов, які мають захист в Україні.

Також раніше в Одесі депутатка пропонувала міськраді запровадити заборону на російську музику.