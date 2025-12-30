Русскоязычные сайты в Украине могут запретить — Свириденко ответила на петицию

Запрет русскоязычных сайтов — Свириденко ответила на петицию
Минкульт, Минцифры и Минюст должны проработать вопрос запрета русскоязычных версий сайтов в Украине. Из-за внедрения технологий искусственного интеллекта в работу алгоритмов поисковых систем, есть угроза русификации украинского Интернет-пространства.
Соответствующее поручение министерствам дала премьер-министр Юлия Свириденко в ответ на петицию.
Почему русскоязычные сайты популярны в поисковых системах
"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" направлен на нормирование порядка использования государственного языка в общественной жизни на всей территории Украины, усиление его государствообразующих и консолидационных функций, повышение его роли в обеспечении территориальной целостности и национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что ст. 27 этого закона предусматривает обязательное наличие версии сайта, выполненной на украинском языке, а существование других языковых версий разрешается по желанию владельца.
Однако из-за поисковых систем и использования искусственного интеллекта часто появляется русскоязычный контент, что способствует русификации интернета.
Свириденко отметила, что создание полноценного украиноязычного онлайн-пространства требует системной работы, а петиция становится все более актуальной. Речь идет о возможных изменениях в законодательстве, которые могут запретить русскоязычные версии сайтов и установить ответственность для их владельцев.
"Формирование полноценной украиноязычной информационной среды в сети Интернет требует дальнейшей системной работы с учетом особенностей функционирования цифровых платформ и поисковых сервисов. Несмотря на постепенный отказ владельцев отдельных веб-сайтов от поддержки их русскоязычных версий, актуальность затронутого в петиции вопроса растет, в частности в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта в работу алгоритмов поисковых систем", — отметила премьер.
Напомним, в декабре Верховная Рада изменила список языков, которые имеют защиту в Украине.
Также ранее в Одессе депутат предлагала горсовету ввести запрет на русскую музыку.
Читайте Новини.LIVE!