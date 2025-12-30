Видео
Главная Новости дня Запрет русскоязычных сайтов — Свириденко ответила на петицию

Запрет русскоязычных сайтов — Свириденко ответила на петицию

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 13:20
Русскоязычные сайты в Украине могут запретить — Свириденко ответила на петицию
Юлия Свириденко. Фото: Telegram / Юлия Свириденко

Минкульт, Минцифры и Минюст должны проработать вопрос запрета русскоязычных версий сайтов в Украине. Из-за внедрения технологий искусственного интеллекта в работу алгоритмов поисковых систем, есть угроза русификации украинского Интернет-пространства.

Соответствующее поручение министерствам дала премьер-министр Юлия Свириденко в ответ на петицию.

Читайте также:
петиція
Петиция на сайте Кабмина. Фото: скриншот

Почему русскоязычные сайты популярны в поисковых системах

"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" направлен на нормирование порядка использования государственного языка в общественной жизни на всей территории Украины, усиление его государствообразующих и консолидационных функций, повышение его роли в обеспечении территориальной целостности и национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ст. 27 этого закона предусматривает обязательное наличие версии сайта, выполненной на украинском языке, а существование других языковых версий разрешается по желанию владельца.

Однако из-за поисковых систем и использования искусственного интеллекта часто появляется русскоязычный контент, что способствует русификации интернета.

Свириденко отметила, что создание полноценного украиноязычного онлайн-пространства требует системной работы, а петиция становится все более актуальной. Речь идет о возможных изменениях в законодательстве, которые могут запретить русскоязычные версии сайтов и установить ответственность для их владельцев.

"Формирование полноценной украиноязычной информационной среды в сети Интернет требует дальнейшей системной работы с учетом особенностей функционирования цифровых платформ и поисковых сервисов. Несмотря на постепенный отказ владельцев отдельных веб-сайтов от поддержки их русскоязычных версий, актуальность затронутого в петиции вопроса растет, в частности в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта в работу алгоритмов поисковых систем", — отметила премьер.

Напомним, в декабре Верховная Рада изменила список языков, которые имеют защиту в Украине.

Также ранее в Одессе депутат предлагала горсовету ввести запрет на русскую музыку.

Кабинет министров русский язык Юлия Свириденко петиция сайты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
