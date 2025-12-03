Из перечня защищенных в Украине языков исключили русский и молдавский — почему

Рада обновила перечень миноритарных языков — какие исключили
Сегодня Верховная Рада исключила русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите в Украине Европейской хартией региональных или миноритарных языков. За проголосовали 265 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 3 декабря.
Почему из списка исключили русский язык
В сопроводительных документах отмечается, что ранее базовый термин "regional or minority languages" в Хартии был переведен как "региональные языки или языки меньшинств". Причина в том, что перевод был сделан не с оригинала, а с русской версии.
Теперь же новый перевод с оригинала отмечается, как "региональные или миноритарные языки".
"В базовом термине аутентичных текстов слово "minority" не имеет значения "национальные меньшинства"; этот термин указывает на "численное меньшинство", он употреблен для обозначения меньшего числа людей, говорящих на том или ином языке, а не на определение этнической единицы, то есть речь идет не о правах определенного национального меньшинства, а о языке, носителем которого является та или иная группа населения", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что русский язык может вытеснить украинский, поскольку он остается одним из самых употребляемых языков в Украине.
Почему исключают молдавский язык
В декабре 2023 года в Молдове вступил в силу закон о признании румынского языка государственным. Согласно ему в молдавском законодательстве термины "молдавский язык", "государственный язык" и "официальный язык" изменены на термин "румынский язык".
Какие языки будет защищать Хартия в Украине
В перечень языков нардепы добавили чешский, а еврейский заменили на иврит.
Также под защитой остаются белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий и венгерский.
Напомним, сегодня Верховная Рада также приняла Госбюджет на 2026 год.
Кроме того, нардепы голосовали за бюджет парламента.
