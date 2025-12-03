Видео
Рада обновила перечень миноритарных языков — какие исключили

Рада обновила перечень миноритарных языков — какие исключили

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 16:35
Из перечня защищенных в Украине языков исключили русский и молдавский — почему
Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба ВРУ

Сегодня Верховная Рада исключила русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите в Украине Европейской хартией региональных или миноритарных языков. За проголосовали 265 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 3 декабря.

Почему из списка исключили русский язык

В сопроводительных документах отмечается, что ранее базовый термин "regional or minority languages" в Хартии был переведен как "региональные языки или языки меньшинств". Причина в том, что перевод был сделан не с оригинала, а с русской версии.

Теперь же новый перевод с оригинала отмечается, как "региональные или миноритарные языки".

"В базовом термине аутентичных текстов слово "minority" не имеет значения "национальные меньшинства"; этот термин указывает на "численное меньшинство", он употреблен для обозначения меньшего числа людей, говорящих на том или ином языке, а не на определение этнической единицы, то есть речь идет не о правах определенного национального меньшинства, а о языке, носителем которого является та или иная группа населения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что русский язык может вытеснить украинский, поскольку он остается одним из самых употребляемых языков в Украине.

Почему исключают молдавский язык

В декабре 2023 года в Молдове вступил в силу закон о признании румынского языка государственным. Согласно ему в молдавском законодательстве термины "молдавский язык", "государственный язык" и "официальный язык" изменены на термин "румынский язык".

Какие языки будет защищать Хартия в Украине

В перечень языков нардепы добавили чешский, а еврейский заменили на иврит.

Также под защитой остаются белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий и венгерский.

Напомним, сегодня Верховная Рада также приняла Госбюджет на 2026 год.

Кроме того, нардепы голосовали за бюджет парламента.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
