Главная Новости дня Рада выделила по 2,47 млн грн на нардепа — как распределят деньги

Рада выделила по 2,47 млн грн на нардепа — как распределят деньги

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:31
Бюджет Рады на 2026 год — сколько денег получит каждый нардеп
Нардепы голосуют. Фото: пресс-служба ВРУ

Парламент принял бюджет Верховной Рады на 2026 год. Общие расходы составляют 3,89 млрд гривен.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 3 декабря.

Читайте также:

Нардепы приняли бюджет Рады на 2026 год — детали

Соответствующий проект постановления №14208 поддержал 241 народный депутат.

Таким образом в 2026 году планируют потратить:

  • на осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины — 2,02 млрд гривен;
  • на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение — 1,7 млрд гривен;
  • на освещение деятельности ВРУ через парламентское вещание и газету "Голос Украины" — 80 тыс. гривен.

Норма расходов на 2026 год на одного депутата составит 2,47 млн гривен (в сумму не входят расходы на зарплату). Из них, в частности:

  • 90 тыс. гривен — средства для компенсации стоимости проезда по территории Украины, которые выдаются народному депутату в течение всего срока выполнения депутатских полномочий;
  • 1,74 млн гривен — фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата;
  • 384,8 тыс. гривен — начисления на оплату труда помощников-консультантов народного депутата;
  • 8 тыс. гривен — командировки помощников-консультантов народных депутатов в избирательные округа (из расчета на 10 месяцев);
  • 2 тыс. гривен — возмещение расходов на оплату содержания помещений в избирательных округах;
  • 670 гривен — возмещение расходов, связанных с организацией и проведением встреч народного депутата с избирателями;
  • 237,2 тыс. гривен — средства для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера.

Напомним, сегодня парламент также принял Госбюджет на 2026 год.

Ранее нардеп от "Слуги народа" объяснила, влияет ли Офис президента на решения, которые принимают в парламенте.

Верховная Рада деньги народные депутаты бюджет расходы
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
