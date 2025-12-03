Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Третьякова рассказала, влияет ли ОП на голосование в Раде

Третьякова рассказала, влияет ли ОП на голосование в Раде

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 10:48
Формирует ли Офис президента повестку дня Рады
Галина Третьякова. Фото: пресс-служба ВРУ

Офис президента влияет только на некоторые голосования в Верховной Раде. В частности, это касается кадровых решений.

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова на Форуме по восстановлению экономики в понедельник, 1 декабря, в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Влияет ли ОП на формирование повестки дня в Раде

"У монобольшинства есть руководство — это председатель фракции и заместитель председателя фракции, Мотовиловец Андрей, который участвует в Согласительном совете, консультируется со всеми политическими силами для того, чтобы вынося законопроект, было возможно сформировать 226 голосов. И Офис президента здесь влияет только с той точки зрения, что если мы не будем согласовывать политики, то потом получим неподписание законопроекта или наложение вето",  говорит нардеп.

Третьякова отметила, что если взглянуть на то количество законов, которые остались неподписанными, то можно понять, что влияние ОП на формирование повестки дня слишком мало.

"Если все было бы согласовано с ОП, то соответственно все бы подписывалось и все бы делалось. Если такого нет, то влияния тоже нет. Есть влияние не на политику, есть влияние на кадровые решения. На кадровые решения влияние монобольшинства был маловат",  добавила она.

Напомним, что вчера Верховная Рада не провела ни одного голосования из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну.

До сих пор не принятым остался Госбюджет на 2026 год. Мы сообщали, чем это грозит для ВСУ.

Верховная Рада Офис президента Слуга народа нардепы Галина Третьякова голосование
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации