Формирует ли Офис президента повестку дня Рады

Галина Третьякова. Фото: пресс-служба ВРУ

Офис президента влияет только на некоторые голосования в Верховной Раде. В частности, это касается кадровых решений.

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова на Форуме по восстановлению экономики в понедельник, 1 декабря, в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

"У монобольшинства есть руководство — это председатель фракции и заместитель председателя фракции, Мотовиловец Андрей, который участвует в Согласительном совете, консультируется со всеми политическими силами для того, чтобы вынося законопроект, было возможно сформировать 226 голосов. И Офис президента здесь влияет только с той точки зрения, что если мы не будем согласовывать политики, то потом получим неподписание законопроекта или наложение вето", — говорит нардеп.

Третьякова отметила, что если взглянуть на то количество законов, которые остались неподписанными, то можно понять, что влияние ОП на формирование повестки дня слишком мало.

"Если все было бы согласовано с ОП, то соответственно все бы подписывалось и все бы делалось. Если такого нет, то влияния тоже нет. Есть влияние не на политику, есть влияние на кадровые решения. На кадровые решения влияние монобольшинства был маловат", — добавила она.

Напомним, что вчера Верховная Рада не провела ни одного голосования из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну.

До сих пор не принятым остался Госбюджет на 2026 год. Мы сообщали, чем это грозит для ВСУ.