Україна
Риски для ВСУ — что будет, если Рада не примет бюджет вовремя

Риски для ВСУ — что будет, если Рада не примет бюджет вовремя

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 22:56
Почему Рада до сих пор не приняла Госбюджет и как это отразится на ВСУ
Нардепы в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

Если Верховная Рада примет Госбюджет на 2026 год позже 20 декабря, то это ударит по финансированию Вооруженных сил Украины. Ведь одним из пунктов стабильного финансирования Украины партнерами является качественная работа парламента.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Почему Рада до сих пор не приняла Госбюджет

"Подчеркиваю, что один из пунктов стабильного финансирования нашей страны, является именно стабильная и качественная работа Верховной Рады, и своевременное принятие решений. Потому что даже такая программа, как Ukraine Facility, а это финансирование нашей страны, в рамках 50 млрд евро проходит именно в формате реформы в обмен на деньги или деньги в обмен на реформы. И это очень важно работать сегодня качественно и быстро", — подчеркнул Леонов.

По словам нардепа, в Раде пока не могут принять бюджет из-за споров вокруг вопроса увеличения зарплат учителям и распределения 4% НДФЛ между госбюджетом и местными бюджетами.

"Если мы принимаем не 2-3 декабря, а 20 декабря бюджет, то все процессы работают нормально, и Вооруженные силы будут профинансированы в полном объеме. Никаких проблем, пока что слава Богу, с этим не будет. Но если будет затянуто более чем 20 декабря, тогда начинаются процессы, которые могут отразиться на финансировании ВСУ", — добавил он.

Напомним, ранее нардеп сообщал, когда Рада может вернуться к работе в сессионном зале.

На прошлой неделе в Верховной Раде не смогли принять бюджет, поскольку два дня подряд оппозиция блокировала трибуну. Также возникли разногласия по этому документу между нардепами.

Верховная Рада МВФ ВСУ Слуга народа бюджет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
