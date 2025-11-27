Чому Рада досі не ухвалила Держбюджет та як це відіб’ється на ЗСУ

Нардепи в парламенті. Фото: пресслужба ВРУ

Якщо Верховна Рада ухвалить Держбюджет на 2026 рік пізніше 20 грудня, то це вдарить по фінансуванню Збройних сил України. Адже одним із пунктів стабільного фінансування України партнерами є якісна робота парламенту.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов в ефірі Вечір.LIVE.

"Наголошую, що один із пунктів стабільного фінансування нашої країни, є саме стабільна і якісна робота Верховної Ради, і своєчасне прийняття рішень. Тому що навіть така програма, як Ukraine Facility, а це фінансування нашої країни, в рамках 50 млрд євро проходить саме в форматі реформи в обмін на гроші або гроші в обмін на реформи. І це дуже важливо працювати сьогодні якісно й швидко", — наголосив Леонов.

За словами нардепа, у Раді наразі не можуть ухвалити бюджет через суперечки навколо питання збільшення зарплат вчителям та розподілу 4% ПДФО між держбюджетом і місцевими бюджетами.

"Якщо ми приймаємо не 2-3 грудня, а 20 грудня бюджет, то всі процеси працюють нормально, і Збройні сили будуть профінансовані в повному обсязі. Ніяких проблем, поки що слава Богу, з цим не буде. Але якщо буде затягнуто більш ніж 20 грудня, тоді починаються процеси, які можуть відбитися на фінансуванні ЗСУ", — додав він.

Нагадаємо, раніше нардеп повідомляв, коли Рада може повернутися до роботи у сесійній залі.

Минулого тижня у Верховній Раді не змогли ухвалити бюджет, оскільки два дні поспіль опозиція блокувала трибуну. Також виникли розбіжності щодо цього документа між нардепами.