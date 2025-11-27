Чому Рада досі не ухвалила Держбюджет та як це відіб’ється на ЗСУ

Ризики для ЗСУ — що буде, якщо Рада не ухвалить бюджет вчасно
Якщо Верховна Рада ухвалить Держбюджет на 2026 рік пізніше 20 грудня, то це вдарить по фінансуванню Збройних сил України. Адже одним із пунктів стабільного фінансування України партнерами є якісна робота парламенту.
Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов в ефірі Вечір.LIVE.
Чому Рада досі не ухвалила Держбюджет
"Наголошую, що один із пунктів стабільного фінансування нашої країни, є саме стабільна і якісна робота Верховної Ради, і своєчасне прийняття рішень. Тому що навіть така програма, як Ukraine Facility, а це фінансування нашої країни, в рамках 50 млрд євро проходить саме в форматі реформи в обмін на гроші або гроші в обмін на реформи. І це дуже важливо працювати сьогодні якісно й швидко", — наголосив Леонов.
За словами нардепа, у Раді наразі не можуть ухвалити бюджет через суперечки навколо питання збільшення зарплат вчителям та розподілу 4% ПДФО між держбюджетом і місцевими бюджетами.
"Якщо ми приймаємо не 2-3 грудня, а 20 грудня бюджет, то всі процеси працюють нормально, і Збройні сили будуть профінансовані в повному обсязі. Ніяких проблем, поки що слава Богу, з цим не буде. Але якщо буде затягнуто більш ніж 20 грудня, тоді починаються процеси, які можуть відбитися на фінансуванні ЗСУ", — додав він.
Минулого тижня у Верховній Раді не змогли ухвалити бюджет, оскільки два дні поспіль опозиція блокувала трибуну. Також виникли розбіжності щодо цього документа між нардепами.
