Коли парламент ухвалить бюджет на 2026 рік

Верховна Рада, ймовірно, повернеться до роботи вже наступного тижня. Парламент повинен встигнути ухвалити бюджет на 2026 рік у строки, рекомендовані МВФ, — до 1 грудня.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

"Я сподіваюся, що парламент розпочне роботу (наступного тижня. — Ред.) і опозиційні сили, які блокували минулого тижня трибуну, все ж таки розблокують її", — зазначив він.

Депутат закликав політичні сили "відкласти ігри" та працювати разом на результат.

"Я розумію, чого вимагають сьогодні інші політичні сили (опозиція. — Ред.). Вони вимагають перезавантаження уряду не для того, щоб уряд став якийсь професійний, ні. Це проста торгівля міністерськими портфелями. Кожна політична сила хоче мати своїх міністрів", — додав він.

Нагадаємо, минулого тижня у Верховній Раді два дні поспіль опозиція блокувала трибуну. Через це роботу парламенту тимчасово припинили.

Згодом "Слуга народу" зробила заяву, у якій зазначила, що хоче створити нову коаліцію.