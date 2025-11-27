Відео
Головна Новини дня Нардеп розповів, коли парламент повернеться до роботи

Нардеп розповів, коли парламент повернеться до роботи

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 13:12
Коли парламент ухвалить бюджет на 2026 рік
Нардепи в парламенті. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада, ймовірно, повернеться до роботи вже наступного тижня. Парламент повинен встигнути ухвалити бюджет на 2026 рік у строки, рекомендовані МВФ, — до 1 грудня.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Нагорняк пояснив, чому опозиція блокує трибуну в Раді

"Я сподіваюся, що парламент розпочне роботу (наступного тижня. — Ред.) і опозиційні сили, які блокували минулого тижня трибуну, все ж таки розблокують її", — зазначив він.

Депутат закликав політичні сили "відкласти ігри" та працювати разом на результат.

"Я розумію, чого вимагають сьогодні інші політичні сили (опозиція.  Ред.). Вони вимагають перезавантаження уряду не для того, щоб уряд став якийсь професійний, ні. Це проста торгівля міністерськими портфелями. Кожна політична сила хоче мати своїх міністрів", — додав він.

Нагадаємо, минулого тижня у Верховній Раді два дні поспіль опозиція блокувала трибуну. Через це роботу парламенту тимчасово припинили.

Згодом "Слуга народу" зробила заяву, у якій зазначила, що хоче створити нову коаліцію.

Верховна Рада Слуга народу Держбюджет-2023 народні депутати парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
