Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп рассказал, когда парламент вернется к работе

Нардеп рассказал, когда парламент вернется к работе

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 13:12
Когда парламент примет бюджет на 2026 год
Нардепы в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада, вероятно, вернется к работе на следующей неделе. Парламент должен успеть принять бюджет на 2026 год в сроки, рекомендованные МВФ, — до 1 декабря.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Нагорняк объяснил, почему оппозиция блокирует трибуну в Раде

"Я надеюсь, что парламент начнет работу (на следующей неделе.  Ред.) и оппозиционные силы, которые блокировали на прошлой неделе трибуну, все же разблокируют ее", — отметил он.

Депутат призвал политические силы "отложить игры" и работать вместе на результат.

"Я понимаю, чего требуют сегодня другие политические силы (оппозиция.  Ред.). Они требуют перезагрузки правительства не для того, чтобы правительство стало какое-то профессиональное, нет. Это простая торговля министерскими портфелями. Каждая политическая сила хочет иметь своих министров", — добавил он.

Напомним, на прошлой неделе в Верховной Раде два дня подряд оппозиция блокировала трибуну. Из-за этого работу парламента временно прекратили.

Впоследствии "Слуга народа" сделала заявление, в котором отметила, что хочет создать новую коалицию.

Верховная Рада Слуга народа Госбюджет-2023 народные депутаты парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации