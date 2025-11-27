Когда парламент примет бюджет на 2026 год

Нардепы в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада, вероятно, вернется к работе на следующей неделе. Парламент должен успеть принять бюджет на 2026 год в сроки, рекомендованные МВФ, — до 1 декабря.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

"Я надеюсь, что парламент начнет работу (на следующей неделе. — Ред.) и оппозиционные силы, которые блокировали на прошлой неделе трибуну, все же разблокируют ее", — отметил он.

Депутат призвал политические силы "отложить игры" и работать вместе на результат.

"Я понимаю, чего требуют сегодня другие политические силы (оппозиция. — Ред.). Они требуют перезагрузки правительства не для того, чтобы правительство стало какое-то профессиональное, нет. Это простая торговля министерскими портфелями. Каждая политическая сила хочет иметь своих министров", — добавил он.

Напомним, на прошлой неделе в Верховной Раде два дня подряд оппозиция блокировала трибуну. Из-за этого работу парламента временно прекратили.

Впоследствии "Слуга народа" сделала заявление, в котором отметила, что хочет создать новую коалицию.