Коалиция национальной устойчивости - какие фракции могут туда войти

Депутаты в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

В Верховной Раде может появиться новая коалиция. Также "Слуги народа" хотят избрать новое правительство.

Соответствующее заявление "Слуги народа" опубликовал нардеп Никита Потураев в среду, 19 ноября.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Никиты Потураева. Фото: скриншот

Какие фракции войдут в новую коалицию

Во фракции заявили, что в деле о коррупции в Энергоатоме не может быть "неприкасаемых".

"Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП относительно деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все органы государственной власти должны способствовать НАБУ и САП в завершении расследования и передачи материалов в суд.

Кроме того, депутаты предлагают начать переговоры со всеми проукраинскими фракциями по созданию "коалиции национальной устойчивости".

"Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению", — отметили во фракции "Слуга народа".

А после формирования коалиции национальной устойчивости планируют начать переговоры между всеми фракциями и группами по формированию нового правительства.

Такое правительство должно быть:

сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей";

составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах;

ориентирован на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

"Властный треугольник: президент Украины — Верховная Рада Украины — Кабинет министров Украины — должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что прозрачной должна быть и деятельность Офиса президента.

Напомним, что в Верховной Раде уже второй день подряд оппозиция блокировала трибуну.

Также парламент сегодня уволил двух министров, которые являются фигурантами дела о коррупции в энергетике.