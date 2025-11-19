Коалиция национальной устойчивости - какие фракции могут туда войти

"Слуга народа" намеревается создать новую коалицию и Кабмин
В Верховной Раде может появиться новая коалиция. Также "Слуги народа" хотят избрать новое правительство.
Соответствующее заявление "Слуги народа" опубликовал нардеп Никита Потураев в среду, 19 ноября.
Какие фракции войдут в новую коалицию
Во фракции заявили, что в деле о коррупции в Энергоатоме не может быть "неприкасаемых".
"Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП относительно деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что все органы государственной власти должны способствовать НАБУ и САП в завершении расследования и передачи материалов в суд.
Кроме того, депутаты предлагают начать переговоры со всеми проукраинскими фракциями по созданию "коалиции национальной устойчивости".
"Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению", — отметили во фракции "Слуга народа".
А после формирования коалиции национальной устойчивости планируют начать переговоры между всеми фракциями и группами по формированию нового правительства.
Такое правительство должно быть:
- сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей";
- составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах;
- ориентирован на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.
"Властный треугольник: президент Украины — Верховная Рада Украины — Кабинет министров Украины — должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики", — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что прозрачной должна быть и деятельность Офиса президента.
Напомним, что в Верховной Раде уже второй день подряд оппозиция блокировала трибуну.
Также парламент сегодня уволил двух министров, которые являются фигурантами дела о коррупции в энергетике.
