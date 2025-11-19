Видео
Главная Новости дня "Слуга народа" намеревается создать новую коалицию и Кабмин

"Слуга народа" намеревается создать новую коалицию и Кабмин

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:06
обновлено: 16:06
Коалиция национальной устойчивости - какие фракции могут туда войти
Депутаты в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

В Верховной Раде может появиться новая коалиция. Также "Слуги народа" хотят избрать новое правительство.

Соответствующее заявление "Слуги народа" опубликовал нардеп Никита Потураев в среду, 19 ноября.

Читайте также:

Потураєв

Потураєв 2
Сообщение Никиты Потураева. Фото: скриншот

Какие фракции войдут в новую коалицию

Во фракции заявили, что в деле о коррупции в Энергоатоме не может быть "неприкасаемых".

"Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП относительно деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все органы государственной власти должны способствовать НАБУ и САП в завершении расследования и передачи материалов в суд.

Кроме того, депутаты предлагают начать переговоры со всеми проукраинскими фракциями по созданию "коалиции национальной устойчивости".

"Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению", — отметили во фракции "Слуга народа".

А после формирования коалиции национальной устойчивости планируют начать переговоры между всеми фракциями и группами по формированию нового правительства.

Такое правительство должно быть:

  • сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей";
  • составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах;
  • ориентирован на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

"Властный треугольник: президент Украины  Верховная Рада Украины  Кабинет министров Украины  должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что прозрачной должна быть и деятельность Офиса президента.

Напомним, что в Верховной Раде уже второй день подряд оппозиция блокировала трибуну.

Также парламент сегодня уволил двух министров, которые являются фигурантами дела о коррупции в энергетике.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
