Україна
Головна Новини дня "Слуга народу" заявила про намір створити нову коаліцію та уряд

"Слуга народу" заявила про намір створити нову коаліцію та уряд

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 16:06
Оновлено: 16:06
Коаліція національної стійкості — які фракції можуть туди увійти
Депутати в парламенті. Фото: пресслужба ВРУ

У Верховній Раді може з’явитися нова коаліція. Також "Слуги народу" хочуть обрати новий уряд.

Відповідну заяву "Слуги народу" опублікував нардеп Микита Потураєв у середу, 19 листопада.

Читайте також:

Потураєв

Потураєв 2
Допис Микити Потураєва. Фото: скриншот

Які фракції увійдуть до нової коаліції

У фракції заявили, що у справі про корупцію в Енергоатомі не може бути "недоторканих".

"Всі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування НАБУ і САП щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча мають бути звільненими негайно", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що всі органи державної влади повинні сприяти НАБУ та САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду.

Крім того, депутати пропонують розпочати переговори з усіма проукраїнськими фракціями щодо створення "коаліції національної стійкості".

"Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню", — зазначили у фракції "Слуга народу".

А після формування коаліції національної стійкості планують розпочати переговори між усіма фракціями і групами щодо формування нового уряду.

Такий уряд має бути:

  • сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей";
  • складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах;
  • орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

"Владний трикутник: президент України — Верховна Рада України — Кабінет міністрів України — повинні повернутися в рамки Конституції України і будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки", — йдеться у заяві.

Крім того, наголошується, що прозорою має бути і діяльність Офісу президента.

Нагадаємо, що у Верховній Раді вже другий день поспіль опозиція блокувала трибуну.

Також парламент сьогодні звільнив двох міністрів, які є фігурантами справи про корупцію в енергетиці.

Верховна Рада Слуга народу уряд народні депутати Микита Потураєв
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
