Головна Новини дня Третьякова розповіла, чи впливає ОП на голосування в Раді

Третьякова розповіла, чи впливає ОП на голосування в Раді

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 10:48
Чи формує Офіс президента порядок денний Ради
Галина Третьякова. Фото: пресслужба ВРУ

Офіс президента впливає лише на деякі голосування у Верховній Раді. Зокрема, це стосується кадрових рішень.

Про це розповіла нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова на Форумі з відновлення економіки у понеділок, 1 грудня, у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Чи впливає ОП на формування порядку денного в Раді

"У монобільшості є керівництво — це голова фракції і заступник голови фракції, Мотовиловець Андрій, який бере участь у Погоджувальній раді, консультується з усіма політичними силами для того, щоб виносячи законопроєкт, було можливо сформувати 226 голосів. І Офіс президента тут впливає лише з тієї точки зору, що якщо ми не будемо узгоджувати політики, то потім отримаємо непідписання законопроєкту або накладання вето", — каже нардепка.

Третьякова зазначила, що якщо глянути на ту кількість законів, які залишилися непідписаними, то можна зрозуміти, що вплив ОП на формування порядку денного занадто малий.

"Якщо все було б узгоджено з ОП, то відповідно все б підписувалося і все б робилося. Якщо такого нема, то впливу теж нема. Є вплив не на політику, є вплив на кадрові рішення. На кадрові рішення вплив монобільшості був замалий", — додала вона.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада не провела жодного голосування через те, що опозиція заблокувала трибуну.

Досі не ухваленим залишився Держбюджет на 2026 рік. Ми повідомляли, чим це загрожує для ЗСУ.

Верховна Рада Офіс президента Слуга народу нардепи Галина Третьякова голосування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
