Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Опозиція знову заблокувала трибуну в Раді — відео

Опозиція знову заблокувала трибуну в Раді — відео

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 12:41
Європейська солідарність заблокувала трибуну 2 грудня
Блокування трибуни опозицією. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

"Європейська солідарність" заблокувала трибуну у Верховній Раді. Через це спікер Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні. Таким чином, робота ВРУ у парламентському залі на сьогодні завершена.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Ради у вівторок, 2 грудня.

Реклама
Читайте також:

Чому нардепи заблокували трибуну

Нардепи вимагають відставки уряду. 

"Уряд геть!", — вигукували парламентарі.

Зазначимо, що "Європейська солідарність" вже блокувала трибуну в Раді 18 та 19 листопада. Депутати тоді вимагали не лише звільнення двох міністрів, які фігурували в корупційній схемі Енергоатома, а й всього уряду.

А також хотіли заслухати звіти прем’єра Юлії Свириденко, а також Галущенка та Гринчук перед розглядом їхніх відставок.

Додамо, що Рада досі не ухвалила Держбюджет на 2026 рік. За попередніми даними, це може статися вже завтра, проте наразі через блокування трибуни голосування неможливе.

Крім того, після звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та очільниці Міненерго Світлани Гринчук, досі не обрано їхніх наступників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому невчасне ухвалення бюджету негативно відобразиться на Збройних силах України.

Також нардеп від "Слуги народу" розповів, чи погодиться Рада віддати РФ окуповані території заради миру.

Верховна Рада опозиція Європейська Солідарність бюджет блокування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації