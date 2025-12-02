Європейська солідарність заблокувала трибуну 2 грудня

Блокування трибуни опозицією. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

"Європейська солідарність" заблокувала трибуну у Верховній Раді. Через це спікер Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні. Таким чином, робота ВРУ у парламентському залі на сьогодні завершена.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Ради у вівторок, 2 грудня.

Читайте також:

Чому нардепи заблокували трибуну

Нардепи вимагають відставки уряду.

"Уряд геть!", — вигукували парламентарі.

Зазначимо, що "Європейська солідарність" вже блокувала трибуну в Раді 18 та 19 листопада. Депутати тоді вимагали не лише звільнення двох міністрів, які фігурували в корупційній схемі Енергоатома, а й всього уряду.

А також хотіли заслухати звіти прем’єра Юлії Свириденко, а також Галущенка та Гринчук перед розглядом їхніх відставок.

Додамо, що Рада досі не ухвалила Держбюджет на 2026 рік. За попередніми даними, це може статися вже завтра, проте наразі через блокування трибуни голосування неможливе.

Крім того, після звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та очільниці Міненерго Світлани Гринчук, досі не обрано їхніх наступників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому невчасне ухвалення бюджету негативно відобразиться на Збройних силах України.

Також нардеп від "Слуги народу" розповів, чи погодиться Рада віддати РФ окуповані території заради миру.