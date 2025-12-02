Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оппозиция снова заблокировала трибуну в Раде — видео

Оппозиция снова заблокировала трибуну в Раде — видео

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:41
Европейская солидарность заблокировала трибуну 2 декабря
Блокирование трибуны оппозицией. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

"Европейская солидарность" заблокировала трибуну в Верховной Раде. Из-за этого спикер Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании. Таким образом, работа ВРУ в парламентском зале на сегодня завершена.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Рады во вторник, 2 декабря.

Реклама
Читайте также:

Почему нардепы заблокировали трибуну

Нардепы требуют отставки правительства.

"Уряд геть!", — выкрикивали парламентарии.

Отметим, что "Европейская солидарность" уже блокировала трибуну в Раде 18 и 19 ноября. Депутаты тогда требовали не только увольнения двух министров, которые фигурировали в коррупционной схеме Энергоатома, но и всего правительства.

А также хотели заслушать отчеты премьера Юлии Свириденко, а также Галущенко и Гринчук перед рассмотрением их отставок.

Добавим, что Рада до сих пор не приняла Госбюджет на 2026 год. По предварительным данным, это может произойти уже завтра, однако пока из-за блокирования трибуны голосование невозможно.

Кроме того, после увольнения министра юстиции Германа Галущенко и руководительницы Минэнерго Светланы Гринчук, до сих пор не избраны их преемники.

Напомним, ранее мы сообщали, почему несвоевременное принятие бюджета негативно отразится на Вооруженных силах Украины.

Также нардеп от "Слуги народа" рассказал, согласится ли Рада отдать РФ оккупированные территории ради мира.

Верховная Рада оппозиция Европейская Солидарность бюджет блокирование
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации