Европейская солидарность заблокировала трибуну 2 декабря

"Европейская солидарность" заблокировала трибуну в Верховной Раде. Из-за этого спикер Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании. Таким образом, работа ВРУ в парламентском зале на сегодня завершена.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Рады во вторник, 2 декабря.

Почему нардепы заблокировали трибуну

Нардепы требуют отставки правительства.

"Уряд геть!", — выкрикивали парламентарии.

Отметим, что "Европейская солидарность" уже блокировала трибуну в Раде 18 и 19 ноября. Депутаты тогда требовали не только увольнения двух министров, которые фигурировали в коррупционной схеме Энергоатома, но и всего правительства.

А также хотели заслушать отчеты премьера Юлии Свириденко, а также Галущенко и Гринчук перед рассмотрением их отставок.

Добавим, что Рада до сих пор не приняла Госбюджет на 2026 год. По предварительным данным, это может произойти уже завтра, однако пока из-за блокирования трибуны голосование невозможно.

Кроме того, после увольнения министра юстиции Германа Галущенко и руководительницы Минэнерго Светланы Гринчук, до сих пор не избраны их преемники.

