Главная Новости дня Парламент принял Госбюджет на 2026 год

Парламент принял Госбюджет на 2026 год

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:18
Бюджет Украины на 2026 год — основные цифры, увеличат ли зарплаты
Голосование в Раде. Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Госбюджет на 2026 год. "За" проголосовали 257 народных депутатов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 3 декабря.

бюджет голосування
Результаты голосования по фракциям. Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Основные показатели бюджета

Минфин разработал документ с учетом, что война продлится весь следующий год.

Согласно документу, на 2026-й год предусматриваются доходы в размере 2,9 трлн гривен, а расходы — 4,9 трлн гривен. Такую разницу надеются компенсировать за счет заимствований и грантов, которые обещают предоставить международные партнеры.

Ко второму чтению нардепы увеличили расходы на резервный фонд, зарплаты учителям, приобретение пассажирских вагонов, компенсацию имущественных потерь из-за войны, обустройство укрытий в садиках, реконструкцию Харьковской областной клинической больницы и жилье для внутренне перемещенных лиц.

В частности, зарплаты учителей с 1 января вырастут на 30%.

Минимальная зарплата составит 8 647 грн; общий прожиточный минимум — 3 209 грн; прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 328 грн; прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — 2 595 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы старше 40 лет могут получить по 2000 гривен.

Также мы писали, что украинцы могут экономить на услугах связи.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
