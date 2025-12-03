Бюджет України на 2026 рік — основні цифри, чи збільшать зарплати

Голосування в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому Держбюджет на 2026 рік. "За" проголосував 257 народних депутатів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 3 грудня.

Результати голосування по фракціях. Фото: Мар’яна Безугла / Telegram

Основні показники бюджету

Мінфін розробив документ з урахуванням, що війна триватиме весь наступний рік.

Згідно з документом, на 2026-й рік передбачаються доходи у розмірі 2,9 трлн гривень, а видатки — 4,9 трлн гривень. Таку різницю сподіваються компенсувати за рахунок запозичень та грантів, які обіцяють надати міжнародні партнери.

До другого читання нардепи збільшили видатки на резервний фонд, зарплати вчителям, придбання пасажирських вагонів, компенсацію майнових втрат через війну, облаштування укриттів у садочках, реконструкцію Харківської обласної клінічної лікарні та житло для внутрішньо-переміщених осіб.

Зокрема, зарплати вчителів із 1 січня зростуть на 30%.

Мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн; загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн; прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн; прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — 2 595 грн.

