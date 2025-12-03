Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Парламент ухвалив Держбюджет на 2026 рік

Парламент ухвалив Держбюджет на 2026 рік

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 15:18
Бюджет України на 2026 рік — основні цифри, чи збільшать зарплати
Голосування в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому Держбюджет на 2026 рік. "За" проголосував 257 народних депутатів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 3 грудня.

Реклама
Читайте також:
бюджет голосування
Результати голосування по фракціях. Фото: Мар’яна Безугла / Telegram

Основні показники бюджету

Мінфін розробив документ з урахуванням, що війна триватиме весь наступний рік.

Згідно з документом, на 2026-й рік передбачаються доходи у розмірі 2,9 трлн гривень, а видатки — 4,9 трлн гривень. Таку різницю сподіваються компенсувати за рахунок запозичень та грантів, які обіцяють надати міжнародні партнери. 

До другого читання нардепи збільшили видатки на резервний фонд, зарплати вчителям, придбання пасажирських вагонів, компенсацію майнових втрат через війну, облаштування укриттів у садочках, реконструкцію Харківської обласної клінічної лікарні та житло для внутрішньо-переміщених осіб.

Зокрема, зарплати вчителів із 1 січня зростуть на 30%. 

Мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн; загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн; прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн; прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — 2 595 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці старші 40 років можуть отримати по 2000 гривень.

Також ми писали, що українці можуть заощаджувати на послугах зв’язку.

Верховна Рада Мінфін пенсії мінімальна зарплата бюджет
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації