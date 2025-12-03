Кошторис Ради на 2026 рік — скільки грошей отримає кожен нардеп

Нардепи голосують. Фото: пресслужба ВРУ

Парламент ухвалив кошторис Верховної Ради на 2026 рік. Загальні витрати становлять 3,89 млрд гривень.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 3 грудня.

Реклама

Читайте також:

Рада ухвалила кошторис на 2026 рік — деталі

Відповідний проєкт постанови №14208 підтримав 241 народний депутат.

Таким чином у 2026 році планують витратити:

на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України — 2,02 млрд гривень;

— 2,02 млрд гривень; на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення — 1,7 млрд гривень;

— 1,7 млрд гривень; на висвітлення діяльності ВРУ через парламентське мовлення та газету "Голос України" — 80 тис. гривень.

Норма витрат на 2026 рік на одного депутата становитиме 2,47 млн гривень (до суми не входять витрати на зарплату). Із них, зокрема:

90 тис. гривень — кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які видаються народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень;

— кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які видаються народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень; 1,74 млн гривень — фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата;

— фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата; 384,8 тис. гривень — нарахування на оплату праці помічників-консультантів народного депутата;

— нарахування на оплату праці помічників-консультантів народного депутата; 8 тис. гривень — відрядження помічників-консультантів народних депутатів у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців);

— відрядження помічників-консультантів народних депутатів у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців); 2 тис. гривень — відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах;

— відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах; 670 гривень — відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням зустрічей народного депутата з виборцями;

— відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням зустрічей народного депутата з виборцями; 237,2 тис. гривень — кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера.

Нагадаємо, сьогодні парламент також ухвалив Держбюджет на 2026 рік.

Раніше нардепка від "Слуги народу" пояснила, чи впливає Офіс президента на рішення, які ухвалюють у парламенті.