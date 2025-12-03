З переліку захищених в Україні мов виключили російську і молдовську — чому

Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба ВРУ

Сьогодні Верховна Рада виключила російську і молдовську з переліку мов, що підягають захисту в Україні Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. За проголосували 265 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 3 грудня.

Чому зі списку виключили російську мову

У супровідних документах зазначається, що раніше базовий термін "regional or minority languages" у Хартії був перекладений як "регіональні мови або мови меншин". Причина в тому, що переклад було зроблено не з оригіналу, а з російської версії.

Тепер же новий переклад з оригіналу зазначається, як "регіональні або міноритарні мови".

"У базовому терміні автентичних текстів слово "minority" не має значення "національні меншини"; цей термін вказує на "чисельну меншість", його вжито на означення меншого числа людей, що розмовляють тією чи тією мовою, а не на означення етнічної одиниці, тобто йдеться не про права певної національної меншини, а про мову, носієм якої є та чи та група населення", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що російька мова може витіснити українську, оскільки вона залишається однією з найуживаніших мов в Україні.

Чому виключають молдовську мову

У грудні 2023 року у Молдові набрав чинності закон щодо визнання румунської мови державною. Відповідно до нього у молдовському законодавстві терміни "молдовська мова", "державна мова" та "офіційна мова" змінено на термін "румунська мова".

Які мови захищатиме Хартія в Україні

До переліку мов нардепи додали чеську, а єврейську замінили на іврит.

Також під захистом залишаються білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька та угорська.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада також ухвалила Держбюджет на 2026 рік.

Крім того, нардепи голосували за кошторис парламенту.