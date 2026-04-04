Бережная: 71% украинцев потребляют русскоязычный контент

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная. Фото: Министерство культуры Украины/Facebook

Большинство украинцев, в частности подростки, регулярно потребляют русскоязычный контент, несмотря на войну и информационные кампании. По данным исследования, это касается не только музыки, но и видео и мультфильмов. Главная причина - отсутствие качественной украинской альтернативы и влияние алгоритмов соцсетей.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на заявление Вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины Татьяны Бережной.

Более 70% украинцев потребляют русскоязычный контент

Татьяна Бережная поделилась результатами исследования, которое показало, что 71% украинцев потребляют русскоязычный контент.

Даже подростки минимум раз в неделю слушают музыку, смотрят видео и мультфильмы на русском языке, что влияет на их культурные предпочтения и мировоззрение.

"Украинцы потребляют российский контент не из-за убеждений или ценностей, а из-за отсутствия качественной украинской альтернативы и влияние алгоритмов соцсетей", — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, статистика популярности платформ Apple Music и просмотров мультфильмов подтверждает, что украинцы часто выбирают российскую продукцию из-за удобства и доступности. Она приводит пример мультипликационного контента для детей "Маша и Медведь", который в 2025 году собрал более 800 миллионов просмотров среди украинской детской аудитории, хотя речь идет о российском продукте.

Бережная подчеркивает, что даже молодые украинцы начинают формировать свое восприятие культуры через этот контент. Она призывает создавать больше качественных украинских продуктов, которые были бы привлекательными и доступными для широкой аудитории, чтобы дети и подростки могли расти в украинской культурной среде.

По словам вице-премьера, алгоритмы соцсетей, таких как TikTok и Facebook, часто подталкивают пользователей к российскому контенту, даже когда они сами этого не планируют.

Основной вывод исследования: потребление российской продукции происходит преимущественно по инерции, а не по политическим или идеологическим соображениям.

Новини.LIVE информировали, что ранее премьер Юлия Свириденко поручила Минкульту, Минцифры и Минюсту проработать запрет русскоязычных версий сайтов в Украине. Это решение связано с риском распространения русского языка в сети из-за алгоритмов поисковых систем и новых технологий искусственного интеллекта. Власти планируют защитить украинское интернет-пространство и ограничить нежелательное влияние на онлайн-пользователей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада изъяла русский и молдавский языки из списка подлежащих защите по Европейской хартии региональных или миноритарных языков. За такое решение проголосовали 265 депутатов. Решение было принято во время пленарного заседания парламента 3 декабря 2025 года.