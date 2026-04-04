Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бережная: 71% украинцев потребляют русскоязычный контент

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 20:08
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная. Фото: Министерство культуры Украины/Facebook

Большинство украинцев, в частности подростки, регулярно потребляют русскоязычный контент, несмотря на войну и информационные кампании. По данным исследования, это касается не только музыки, но и видео и мультфильмов. Главная причина - отсутствие качественной украинской альтернативы и влияние алгоритмов соцсетей.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на заявление Вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины Татьяны Бережной.

Более 70% украинцев потребляют русскоязычный контент

Татьяна Бережная поделилась результатами исследования, которое показало, что 71% украинцев потребляют русскоязычный контент.

Даже подростки минимум раз в неделю слушают музыку, смотрят видео и мультфильмы на русском языке, что влияет на их культурные предпочтения и мировоззрение.

"Украинцы потребляют российский контент не из-за убеждений или ценностей, а из-за отсутствия качественной украинской альтернативы и влияние алгоритмов соцсетей", — подчеркнула вице-премьер.

Читайте также:

По ее словам, статистика популярности платформ Apple Music и просмотров мультфильмов подтверждает, что украинцы часто выбирают российскую продукцию из-за удобства и доступности. Она приводит пример мультипликационного контента для детей "Маша и Медведь", который в 2025 году собрал более 800 миллионов просмотров среди украинской детской аудитории, хотя речь идет о российском продукте.

Бережная подчеркивает, что даже молодые украинцы начинают формировать свое восприятие культуры через этот контент. Она призывает создавать больше качественных украинских продуктов, которые были бы привлекательными и доступными для широкой аудитории, чтобы дети и подростки могли расти в украинской культурной среде.

По словам вице-премьера, алгоритмы соцсетей, таких как TikTok и Facebook, часто подталкивают пользователей к российскому контенту, даже когда они сами этого не планируют.

Основной вывод исследования: потребление российской продукции происходит преимущественно по инерции, а не по политическим или идеологическим соображениям.

Новини.LIVE информировали, что ранее премьер Юлия Свириденко поручила Минкульту, Минцифры и Минюсту проработать запрет русскоязычных версий сайтов в Украине. Это решение связано с риском распространения русского языка в сети из-за алгоритмов поисковых систем и новых технологий искусственного интеллекта. Власти планируют защитить украинское интернет-пространство и ограничить нежелательное влияние на онлайн-пользователей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада изъяла русский и молдавский языки из списка подлежащих защите по Европейской хартии региональных или миноритарных языков. За такое решение проголосовали 265 депутатов. Решение было принято во время пленарного заседания парламента 3 декабря 2025 года.

русский язык украинцы опрос
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации