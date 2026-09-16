Зеленський назвав причину, через яку Путін боїться завершення війни

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться завершувати війну через можливий бунт мільйона військових. Крім того, глава держави висловив готовність до проведення виборів, але назвав умову.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CBS News, передає Новини.LIVE.

Реклама

Страх Путіна завершувати війну

"Я думаю, що головна причина в тому, що він (Володимир Путін — ред.) боїться за своє життя. Він не може зупинитися, тому що він думає, і я знаю, що це правда, я знаю, що є люди навколо нього, які говорять про це. Так, ми знаємо з розвідки. Вони (росіяни — ред.) справді думають, що якщо вони зупиняться, просто зупиняться зараз, це не буде перемогою", — зазначив Зеленський.

За його словами, Путін боїться, що солдати повернуться злими та виступлять проти нього.

Президент згадав про заколот ПВК "Вагнер", до якого були залучені близько 5 тисяч найманців.

Читайте також:

Водночас він вважає, що повернення до Росії близько мільйона військовослужбовців може створити для Путіна набагато серйозніший виклик.

Перемирʼя з Росією

Зеленський розповів, що коли в Україні були американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер, то вони запропонували подумати про НПЗ та іншу енергетику.

"Я сказав їм, що ми готові до енергетичного перемир’я, але потрібно розуміти, що це означає для України. Для Путіна енергетика — це продаж нафти і газу. Для нас енергетика — це електропостачання і газ для наших людей. Мій меседж був такий: якщо росіяни готові до енергетичного перемир’я, це означає жодних ударів по енергетиці жодним видом зброї", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, такий самий підхід може бути застосований і до експорту аграрної продукції з України та Росії. Президент також зазначив, що навіть у період війни можливе здійснення окремих заходів, спрямованих на зниження рівня напруженості.

"Якщо вони кажуть: "Ми не атакуємо ці об’єкти", тоді вони мають покласти на стіл перелік своїх об’єктів — тих, які вони не хочуть, щоб ми атакували. Навіть під час війни можна знаходити певні моменти для деескалації", — каже він.

Вибори в Україні

Зеленський заявив про готовність до виборів після припинення вогню.

"Я готовий провести їх хоч завтра, але якщо йде війна, ви не можете це зробити. Не лише за Конституцією, а й за виборчим законом, і насамперед через безпеку. Люди, діти не можуть ходити до школи. Як ви хочете проводити вибори? Які вибори? Як проводити вибори з 9 мільйонами людей за кордоном?" — наголосив український лідер.

Він також нагадав про жителів окупованих територій і російських загарбників, які перебувають там.

Відповідаючи на запитання щодо закликів колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори, Зеленський припустив, що той прагне бути в політиці.

Президент назвав такі заяви помилковими та наголосив, що в умовах війни головною ціллю має залишатися досягнення миру, тоді як політичні питання повинні відійти на другий план.

Втрати Росії

Зеленський наголосив, що до кінця цього року РФ може втратити ще близько 300 тисяч солдатів. Таким чином, загальна кількість ліквідованих окупантів за пʼять років великої війни досягне мільйона.

"Ми вважаємо, що вони цього року втратять 300 тисяч. Йдеться про загиблих", — заявив він.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив, що наразі між Україною та Росією немає енергетичного перемирʼя, але Київ готовий піти на припинення ударів. Напередодні лідер США Дональд Трамп оголосив про домовленість між Києвом та Москвою не завдавати ударів по енергообʼєктах.

Крім того, за останній тиждень Росія двічі намагалася атакувати літак Володимира Зеленського за допомогою дронів. Інциденти сталися на території Молдови.