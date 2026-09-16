Зеленский назвал причину, по которой Путин боится окончания войны

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится завершить войну из-за возможного бунта миллиона военных. Кроме того, глава государства выразил готовность к проведению выборов, но назвал условие.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CBS News, передает Новини.LIVE.

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Страх Путина завершить войну

"Я думаю, что главная причина в том, что он (Владимир Путин — ред.) боится за свою жизнь. Он не может остановиться, потому что он думает, и я знаю, что это правда, я знаю, что есть люди вокруг него, которые говорят об этом. Да, мы знаем это из разведданных. Они (россияне — ред.) действительно думают, что если они остановятся, просто остановятся сейчас, это не будет победой", — отметил Зеленский.

По его словам, Путин боится, что солдаты вернутся разъярёнными и выступят против него.

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Президент упомянул о мятеже ЧВК "Вагнер", в котором участвовали около 5 тысяч наемников.

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В то же время он считает, что возвращение в Россию около миллиона военнослужащих может создать для Путина гораздо более серьёзный вызов.

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Перемирие с Россией

Зеленский рассказал, что когда в Украине находились американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, они предложили подумать о НПЗ и других объектах энергетики.

"Я сказал им, что мы готовы к энергетическому перемирию, но нужно понимать, что это означает для Украины. Для Путина энергетика — это продажа нефти и газа. Для нас энергетика — это электроснабжение и газ для наших людей. Мое послание было таким: если россияне готовы к энергетическому перемирию, это означает отсутствие каких-либо ударов по энергетике каким бы то ни было видом оружия", — отметил глава государства.

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По словам Зеленского, такой же подход может быть применен и к экспорту сельскохозяйственной продукции из Украины и России. Президент также отметил, что даже в период войны возможно осуществление отдельных мер, направленных на снижение уровня напряженности.

"Если они говорят: "Мы не будем атаковать эти объекты", тогда они должны представить перечень своих объектов — тех, которые они не хотят, чтобы мы атаковали. Даже во время войны можно находить определенные моменты для деэскалации", — говорит он.

Выборы в Украине

Зеленский заявил о готовности к выборам после прекращения огня.

"Я готов провести их хоть завтра, но если идет война, вы не можете этого сделать. Не только согласно Конституции, но и согласно закону о выборах, и прежде всего из соображений безопасности. Люди, дети не могут ходить в школу. Как вы хотите проводить выборы? Какие выборы? Как проводить выборы, когда 9 миллионов людей находятся за границей?" — подчеркнул украинский лидер.

Он также напомнил о жителях оккупированных территорий и российских захватчиках, находящихся там.

Отвечая на вопрос о призывах бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы, Зеленский предположил, что тот стремится остаться в политике.

Президент назвал такие заявления ошибочными и подчеркнул, что в условиях войны главной целью должно оставаться достижение мира, тогда как политические вопросы должны отойти на второй план.

Потери России

Зеленский подчеркнул, что до конца этого года РФ может потерять еще около 300 тысяч солдат. Таким образом, общее количество уничтоженных оккупантов за пять лет большой войны достигнет миллиона.

"Мы считаем, что в этом году они потеряют 300 тысяч. Речь идет о погибших", — заявил он.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил, что на данный момент между Украиной и Россией нет энергетического перемирия, но Киев готов пойти на прекращение ударов. Накануне лидер США Дональд Трамп объявил о договоренности между Киевом и Москвой не наносить удары по энергообъектам.

Кроме того, за последнюю неделю Россия дважды пыталась атаковать самолет Владимира Зеленского с помощью дронов. Инциденты произошли на территории Молдовы.