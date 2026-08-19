Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортКиевПолитикаОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СМИ: В ОП отреагировали на призыв Федорова провести выборы

СМИ: В ОП отреагировали на призыв Федорова провести выборы

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 08:03
В Офисе Президента отреагировали на призыв Михаила Федорова провести выборы
Михаил Федоров. Иллюстративное фото: Михаил Федоров/Facebook

В Офисе президента Украины отреагировали на призыв бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы в Украине. Там заявили, что не выступают против избирательного процесса, однако его проведение в условиях полномасштабной войны зависит, прежде всего, от обстановки в сфере безопасности.

Об этом сообщил источник в Офисе президента в комментарии LIGA.net, сообщает Новини.LIVE.

Что заявили в Офисе президента

Собеседник издания резко отреагировал на предложение Федорова провести выборы в Украине.

Реклама

"Пусть проводит между ракетными ударами, что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс — это больше, чем просто придумать, как голосовать", — заявил он.

По словам источника, российские атаки с использованием беспилотников и баллистических ракет ежедневно создают угрозы безопасности для проведения полноценного избирательного процесса.

Читайте также:

В ОП подчеркнули, что организация выборов требует не только определения механизма голосования. Необходимо обеспечить безопасность избирателей, военнослужащих, сотрудников избирательных комиссий и всех участников избирательного процесса.

Реклама

Что предшествовало

18 августа Михаил Федоров обратился к украинским властям с призывом обеспечить возможность проведения выборов в Украине.

Экс-министр, в частности, подчеркнул необходимость обеспечить право голоса военнослужащим, миллионам украинцев, находящихся за рубежом, а также жителям прифронтовых территорий.

Федоров также заявил, что вопрос о выборах нужно обсуждать уже сейчас, чтобы подготовить механизмы для их проведения.

В то же время в Украине продолжаются акции в поддержку Федорова и с требованиями его возвращения на пост министра обороны. В частности, протесты проходили в Киеве во время возобновления работы Верховной Рады после каникул.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не планирует покидать государственную службу или переходить в бизнес во время полномасштабной войны. По его словам, после увольнения с должности он получал различные предложения о дальнейшей работе, однако считает своим долгом продолжать работать в сфере обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров ранее заявлял, что его увольнение могло быть связано с реформированием системы оборонных закупок. По его словам, изменения в работе Министерства обороны могли затронуть интересы влиятельных групп, из-за чего на него и его команду оказывалось значительное давление.

Офис президента Михаил Федоров выборы обстрелы балистическая атака
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации