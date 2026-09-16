Зеленский заявил, что Россия дважды пыталась атаковать его самолет

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия дважды за последнюю неделю пыталась атаковать его самолет с помощью дронов. Оба инцидента произошли на территории Молдовы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для CBS News.

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Что известно о попытках РФ атаковать самолет Зеленского

Первая попытка покушения, исходя из слов Зеленского, произошла в Молдове неделю назад. Тогда об этом рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. В частности, глава украинского государства 9 сентября должен был вылететь из Кишинева в Осло на похороны норвежского короля Харальда V.

"В Молдове находился мой президентский самолет, поэтому они (россияне — Ред.) атаковали и Молдову. Когда мы вернулись домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", — сказал Зеленский.

Как уже выше сообщил президент, второй инцидент произошел во время его обратной поездки в Украину "несколько до дней спустя". Один или два беспилотника вошли в воздушное пространство Молдовы, как и в предыдущий раз. Причем ранее о втором инциденте не сообщалось.

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Зеленский не уточнил, когда именно случилась вторая попытка угрожать президентскому самолету. Однако молдавская сторона сообщала, что в воздушное пространство страны было вторжение нескольких долгов 12 и 14 сентября.

Также стоит отметить, что в воскресенье 13 сентября российский дрон поразил пассажирский поезда который перевозил иностранных высокопоставленных лиц, включая европейских чиновников и бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, вынудив их эвакуироваться вблизи польской границы.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может быть, наоборот, знали... Я думаю, что они не знали", — резюмировал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях военный Егор Фирсов заявил, что в начале зимы над Киевом одновременно могут быть несколько десятков реактивных "Шахедов". По его словам, Россия может существенно увеличить количество запусков.

Также мы писали, что в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой. Предварительно, беспилотник залетел с территории Беларуси.