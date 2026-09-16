Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: РФ дважды пыталась сбить мой самолет за неделю

Зеленский: РФ дважды пыталась сбить мой самолет за неделю

Ua ru
16 сентября 2026 01:30
Зеленский заявил, что Россия дважды пыталась атаковать его самолет
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия дважды за последнюю неделю пыталась атаковать его самолет с помощью дронов. Оба инцидента произошли на территории Молдовы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для CBS News.

Реклама

Что известно о попытках РФ атаковать самолет Зеленского

Первая попытка покушения, исходя из слов Зеленского, произошла в Молдове неделю назад. Тогда об этом рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. В частности, глава украинского государства 9 сентября должен был вылететь из Кишинева в Осло на похороны норвежского короля Харальда V.

"В Молдове находился мой президентский самолет, поэтому они (россияне — Ред.) атаковали и Молдову. Когда мы вернулись домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", — сказал Зеленский.

Как уже выше сообщил президент, второй инцидент произошел во время его обратной поездки в Украину "несколько до дней спустя". Один или два беспилотника вошли в воздушное пространство Молдовы, как и в предыдущий раз. Причем ранее о втором инциденте не сообщалось.

Читайте также:

Зеленский не уточнил, когда именно случилась вторая попытка угрожать президентскому самолету. Однако молдавская сторона сообщала, что в воздушное пространство страны было вторжение нескольких долгов 12 и 14 сентября.

Также стоит отметить, что в воскресенье 13 сентября российский дрон поразил пассажирский поезда который перевозил иностранных высокопоставленных лиц, включая европейских чиновников и бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, вынудив их эвакуироваться вблизи польской границы.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может быть, наоборот, знали... Я думаю, что они не знали", — резюмировал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях военный Егор Фирсов заявил, что в начале зимы над Киевом одновременно могут быть несколько десятков реактивных "Шахедов". По его словам, Россия может существенно увеличить количество запусков.

Также мы писали, что в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой. Предварительно, беспилотник залетел с территории Беларуси.

Владимир Зеленский Молдова самолет президент дроны
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации