Зеленський заявив, що Росія двічі намагалася атакувати його літак

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі за останній тиждень намагалася атакувати його літак за допомогою дронів. Обидва інциденти сталися на території Молдови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю глави держави для CBS News.

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Що відомо про спроби РФ атакувати літак Зеленського

Перша спроба замаху, судячи зі слів Зеленського, сталася в Молдові тиждень тому. Тоді про це розповів прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Зокрема, глава української держави 9 вересня мав вилетіти з Кишинева до Осло на похорон норвезького короля Харальда V.

"У Молдові перебував мій президентський літак, тому вони (росіяни — Ред.) атакували й Молдову. Коли ми повернулися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", — сказав Зеленський.

Як уже зазначив президент, другий інцидент стався під час його зворотної поїздки до України "через кілька днів". Один або два безпілотники увійшли в повітряний простір Молдови, як і попереднього разу. Причому раніше про другий інцидент не повідомлялося.

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Зеленський не уточнив, коли саме сталася друга спроба загрози президентському літаку. Однак молдавська сторона повідомляла, що в повітряний простір країни вторглися кілька дронів 12 та 14 вересня.

Також варто зазначити, що в неділю, 13 вересня, російський дрон вразив пасажирський поїзд, який перевозив іноземних високопосадовців, зокрема європейських чиновників та колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса, змусивши їх евакуюватися поблизу польського кордону.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а може, навпаки, знали... Я думаю, що вони не знали", — підсумував Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями військовий Єгор Фірсов заявив, що на початку зими над Києвом одночасно можуть перебувати кілька десятків реактивних «Шахедів». За його словами, Росія може суттєво збільшити кількість запусків.

Також ми писали, що в ніч на 15 вересня винищувачі НАТО вперше збили дрон над Литвою. За попередніми даними, безпілотник залетів з території Білорусі.