Зеленський вперше висловився про дрон біля президентського літака в Молдові

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував інцидент із дроном, який опинився поблизу його літака під час вильоту з Молдови до Норвегії на похорон короля Гаральда V. Глава держави заявив, що для нього поодинокі безпілотники не є головною проблемою, адже найбільшу загрозу становлять масовані атаки реактивних БПЛА.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами в Канаді.

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Олена та Володимир Зеленські. Фото: Офіс Президента України

Зеленський про інцидент в аеропорту

Відповідаючи на запитання щодо ситуації з дроном біля президентського літака в Молдові та можливостей нових українських технологій захищати партнерів, Зеленський наголосив, що Україна вже має великий досвід боротьби з повітряними загрозами.

"Коли ми говоримо про Лейпциг, про Молдову, один дрон, дванадцять, сотні — це не проблема для України", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що справжнім викликом є масове застосування Росією швидкісних реактивних безпілотників, які наразі тероризують Київ.

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За словами глави держави, для протидії тисячам реактивних БПЛА необхідні не лише сучасні технології, а й масштабне виробництво. Саме тому Україна розвиває спільні проєкти з міжнародними партнерами та залучає інвестиції в оборонну промисловість.

Президент також зазначив, що нарощування таких спроможностей важливе не лише для захисту України, а й для безпеки європейських партнерів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що під час зльоту літака Зеленського з аеропорту в Молдові поблизу був зафіксований безпілотник, через що виліт президентського борту тимчасово затримали.

Також портал Новини.LIVE повідомляв про триденний візит Володимира та Олени Зеленських до Канади. Президент відвідає Калгарі, Торонто та Норт-Бей, а також долучиться до виїзного засідання канадського уряду.