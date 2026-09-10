Зеленський відвідає Калгарі, Торонто та Норс-Бей

Володимир Зеленський. Фото: AFP

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Канади з триденним візитом. Вони перебуватимуть у країні з 9 до 11 вересня. У канадському уряді зазначили, що візит має привернути увагу до підтримки України з боку Канади та підтвердити прихильність країни до справедливого й тривалого миру.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Новини.LIVE.

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Зеленський прибув до Канади

"Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідують Канаду з 9 по 11 вересня. Візит приверне увагу до поточного лідерства Канади у підтримці України та наголосить на нашій непохитній відданості справедливому й тривалому миру", - розповіли у Карні.

Під час перебування в Канаді Зеленський та Олена Зеленська відвідають Калгарі, Торонто та Норс-Бей. Програма візиту передбачає обговорення спільних канадсько-українських пріоритетів.

Зокрема, йдеться про поглиблення співпраці у сфері оборони, економіки та енергетики.

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Також Володимир Зеленський долучиться до виїзного засідання уряду Канади під час свого перебування в країні.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня Володимир Зеленський та Олена Зеленська вже відвідали Норвегію з офіційним візитом. Президент взяв участь в офіційній церемонії прощання з королем Гаральдом V та провів переговори з керівництвом країни й представниками оборонних компаній.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня Володимир Зеленський заявив, що європейські країни братимуть участь у всіх майбутніх форматах переговорів щодо завершення війни. За його словами, представники Європи підтримують власні контакти з російською стороною.