Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прибув до Канади з триденним візитом

Зеленський прибув до Канади з триденним візитом

Ua ru
10 вересня 2026 08:11
Зеленський відвідає Калгарі, Торонто та Норс-Бей
Володимир Зеленський. Фото: AFP

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Канади з триденним візитом. Вони перебуватимуть у країні з 9 до 11 вересня. У канадському уряді зазначили, що візит має привернути увагу до підтримки України з боку Канади та підтвердити прихильність країни до справедливого й тривалого миру.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський прибув до Канади

"Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідують Канаду з 9 по 11 вересня. Візит приверне увагу до поточного лідерства Канади у підтримці України та наголосить на нашій непохитній відданості справедливому й тривалому миру", - розповіли у Карні.

Під час перебування в Канаді Зеленський та Олена Зеленська відвідають Калгарі, Торонто та Норс-Бей. Програма візиту передбачає обговорення спільних канадсько-українських пріоритетів.

Зокрема, йдеться про поглиблення співпраці у сфері оборони, економіки та енергетики.

Читайте також:

Також Володимир Зеленський долучиться до виїзного засідання уряду Канади під час свого перебування в країні.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня Володимир Зеленський та Олена Зеленська вже відвідали Норвегію з офіційним візитом. Президент взяв участь в офіційній церемонії прощання з королем Гаральдом V та провів переговори з керівництвом країни й представниками оборонних компаній.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня Володимир Зеленський заявив, що європейські країни братимуть участь у всіх майбутніх форматах переговорів щодо завершення війни. За його словами, представники Європи підтримують власні контакти з російською стороною.

Володимир Зеленський Канада Олена Зеленська дипломатія мирний план
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації