Зеленский посетит Калгари, Торонто и Норт-Бэй

Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Канаду с трехдневным визитом. Они будут находиться в стране с 9 по 11 сентября. В канадском правительстве отметили, что визит призван привлечь внимание к поддержке Украины со стороны Канады и подтвердить приверженность страны справедливому и прочному миру.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Новини.LIVE.

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Зеленский прибыл в Канаду

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посещают Канаду с 9 по 11 сентября. Визит привлечет внимание к нынешнему лидерству Канады в поддержке Украины и подчеркнет нашу непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру", — сообщили в Карни.

Во время пребывания в Канаде Зеленский и Елена Зеленская посетят Калгари, Торонто и Норт-Бэй. Программа визита предусматривает обсуждение совместных канадско-украинских приоритетов.

В частности, речь идет об углублении сотрудничества в сфере обороны, экономики и энергетики.

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Также Владимир Зеленский примет участие в выездном заседании правительства Канады во время своего пребывания в стране.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября Владимир Зеленский и Елена Зеленская уже посетили Норвегию с официальным визитом. Президент принял участие в официальной церемонии прощания с королем Харальдом V и провел переговоры с руководством страны и представителями оборонных компаний.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября Владимир Зеленский заявил, что европейские страны будут участвовать во всех будущих форматах переговоров по прекращению войны. По его словам, представители Европы поддерживают собственные контакты с российской стороной.