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Главная Новости дня Зеленский прокомментировал инцидент с дроном возле самолета в Молдове

Зеленский прокомментировал инцидент с дроном возле самолета в Молдове

Ua ru
10 сентября 2026 23:53
Зеленский впервые высказался по поводу дрона, появившегося возле президентского самолета в Молдове
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал инцидент с дроном, который оказался вблизи его самолета во время вылета из Молдовы в Норвегию на похороны короля Харальда V. Глава государства заявил, что для него единичные беспилотники не являются главной проблемой, поскольку наибольшую угрозу представляют массированные атаки реактивных БПЛА.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента во время общения с журналистами в Канаде.

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Владимир Зеленский
Елена и Владимир Зеленские. Фото: Офис Президента Украины

Зеленский об инциденте в аэропорту

Отвечая на вопрос о ситуации с дроном возле президентского самолета в Молдове и возможностях новых украинских технологий защищать партнеров, Зеленский подчеркнул, что Украина уже имеет большой опыт борьбы с воздушными угрозами.

"Когда мы говорим о Лейпциге, о Молдове, один дрон, двенадцать, сотни — это не проблема для Украины", — заявил президент.

Зеленский отметил, что настоящим вызовом является массовое применение Россией скоростных реактивных беспилотников, которые сейчас терроризируют Киев.

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По словам главы государства, для противодействия тысячам реактивных БПЛА необходимы не только современные технологии, но и масштабное производство. Именно поэтому Украина развивает совместные проекты с международными партнерами и привлекает инвестиции в оборонную промышленность.

Президент также отметил, что наращивание таких возможностей важно не только для защиты Украины, но и для безопасности европейских партнеров.

Напомним, ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что во время взлета самолета Зеленского из аэропорта в Молдове поблизости был зафиксирован беспилотник, из-за чего вылет президентского борта временно задержали.

Также портал Новини.LIVE сообщал о трехдневном визите Владимира и Елены Зеленских в Канаду. Президент посетит Калгари, Торонто и Норт-Бей, а также примет участие в выездном заседании канадского правительства.

Владимир Зеленский Молдова самолет дроны аэродром
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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