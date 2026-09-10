Російський БпЛА загрожував літаку Зеленського у Кишиневі

Президент України Володимир Зеленський, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Литви Гітанас Науседа та президент Молдови Майя Санду. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Літак Президента України Володимира Зеленського застряг у Кишиневі через російський дрон. Молдова закрила небо через цей інцидент, тож дозвіл на зліт дали лише після падіння безпілотника. За словами прем'єра Норвегії, апарат ледь не збив борт Зеленського. У Кишиневі підозрюють, що поява дрона під час візиту не є збігом, а ймовірною спробою замаху на життя українського президента.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

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Росія могла планувати замах на Зеленського у Молдові

У вівторок, 8 вересня, російський реактивний безпілотник ледь не атакував літак Володимира Зеленського в аеропорту Кишинева, звідки президент вирушав до Норвегії. Через порушення повітряного простору Молдова тимчасово закрила небо, а виліт затримали до моменту падіння дрона за 160 кілометрів від столиці.

Володимир Зеленський прямував до Норвегії для участі в церемонії прощання з королем Гаральдом V, де разом з іншими світовими лідерами пройшов у процесії за труною покійного монарха вулицями Осло.

Про масштаби небезпеки під час інциденту в Кишиневі першим розповів прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере. У коментарі громадському мовнику NRK, який цитує агенція Reuters, голова норвезького уряду підкреслив серйозність ситуації.

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"Його літак мало не збив дрон, коли він збирався злетіти з Молдови. Це реальність, з якою він стикається", — зазначив Стере.

Натомість в Кремлі жодним чином не прокоментували цей інцидент. Високопоставлені чиновники Молдови відкидають версію, що це міг бути звичайний збіг обставин. В інтерв'ю журналісту CNN Джиму Скіутто посол Молдови у Вашингтоні Владислав Кульмінський наголосив, що інцидент, ймовірно, "не був випадковістю".

Коментуючи вірогідність цілеспрямованої атаки на українського лідера, дипломат зауважив, що офіційне розслідування ще триває і поки рано робити висновки.

Водночас він чітко окреслив позицію Кишинева: "Ми не віримо в те, що реактивні дрони просто залітають на територію Молдови з метою спостереження, поки літак президента України знаходиться на землі в аеропорту".

За словами Кульмінського, використання українським президентом молдовського неба для закордонних відряджень є добре відомим фактом, тому наголосив, що це, ймовірно, не перший випадок, коли щось подібне трапляється.

Протягом того ж дня офіційні особи зафіксували ще одне порушення молдовського повітряного простору. Другий російський безпілотник транзитом перетнув територію країни та продовжив політ уже над Румунією. За понад чотири роки війни Москви проти України російські дрони регулярно порушують кордони обох європейських держав.

Президентка Молдови Майя Санду виступила з різким засудженням таких дій, назвавши вторгнення БпЛА серйозною загрозою життю людей. Окрім цього, вона засудила смертельну атаку російського безпілотника на прикордонний перехід з Україною, яка також сталася у вівторок і забрала життя двох осіб.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський разом із першою леді прибув із триденним візитом до Канади, де перебуватиме з 9 до 11 вересня. В уряді країни підкреслили, що поїздка ініційована, щоб засвідчити непохитну канадську підтримку України та спільні зусилля заради досягнення справедливого і тривалого миру.

Разом з тим Росія намагалася влаштувати й інші диверсії. Так 26 серпня контррозвідка СБУ зірвала спробу російських спецслужб ліквідувати керівника стратегічного оборонного підприємства на Київщині. Росіяни планували підірвати посадовця, проте вибуховий пристрій вчасно знайшли та знешкодили, а самого виконавця теракту затримали на території Польщі.