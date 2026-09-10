Российский БпЛА создал угрозу для самолета Зеленского в Кишиневе

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Молдовы Майя Санду. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Самолет президента Украины Владимира Зеленского застрял в Кишиневе из-за российского дрона. Молдова закрыла воздушное пространство из-за этого инцидента, поэтому разрешение на взлет было дано только после падения беспилотника. По словам премьер-министра Норвегии, аппарат едва не сбил самолет Зеленского. В Кишиневе подозревают, что появление дрона во время визита не является совпадением, а вероятной попыткой покушения на жизнь украинского президента.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

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Россия могла планировать покушение на Зеленского в Молдове

Во вторник, 8 сентября, российский реактивный беспилотник едва не атаковал самолет Владимира Зеленского в аэропорту Кишинева, откуда президент направлялся в Норвегию. Из-за нарушения воздушного пространства Молдова временно закрыла небо, а вылет задержали до момента падения дрона в 160 километрах от столицы.

Владимир Зеленский направлялся в Норвегию для участия в церемонии прощания с королем Харальдом V, где вместе с другими мировыми лидерами прошел в процессии за гробом покойного монарха по улицам Осло.

О масштабах опасности во время инцидента в Кишиневе первым рассказал премьер-министр Норвегии Гар Стере. В комментарии общественному вещателю NRK, который цитирует агентство Reuters, глава норвежского правительства подчеркнул серьезность ситуации.

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"Его самолет едва не сбил дрон, когда он собирался взлететь из Молдовы. Это реальность, с которой он сталкивается", — отметил Стере.

В то же время в Кремле никак не прокомментировали этот инцидент. Высокопоставленные чиновники Молдовы отвергают версию, что это могло быть обычным стечением обстоятельств. В интервью журналисту CNN Джиму Скиутто посол Молдовы в Вашингтоне Владислав Кульминский подчеркнул , что инцидент, вероятно, "не был случайностью".

Комментируя вероятность целенаправленной атаки на украинского лидера, дипломат отметил, что официальное расследование еще продолжается и пока рано делать выводы.

В то же время он четко обозначил позицию Кишинева: "Мы не верим в то, что реактивные дроны просто залетают на территорию Молдовы с целью наблюдения, пока самолет президента Украины находится на земле в аэропорту".

По словам Кульминского, использование украинским президентом молдавского воздушного пространства для зарубежных поездок является общеизвестным фактом, поэтому он подчеркнул, что это, вероятно, не первый случай, когда происходит нечто подобное.

В тот же день официальные лица зафиксировали ещё одно нарушение воздушного пространства Молдовы. Второй российский беспилотник транзитом пересек территорию страны и продолжил полет уже над Румынией. За более чем четыре года войны Москвы против Украины российские дроны регулярно нарушают границы обоих европейских государств.

Президент Молдовы Майя Санду резко осудила такие действия, назвав вторжение БпЛА серьёзной угрозой жизни людей. Кроме того, она осудила смертоносную атаку российского беспилотника на пограничный переход с Украиной, которая также произошла во вторник и унесла жизни двух человек.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл с трехдневным визитом в Канаду, где будет находиться с 9 по 11 сентября. В правительстве страны подчеркнули, что поездка инициирована для того, чтобы подтвердить непоколебимую канадскую поддержку Украины и совместные усилия ради достижения справедливого и прочного мира.

Вместе с тем Россия пыталась устроить и другие диверсии. Так, 26 августа контрразведка СБУ сорвала попытку российских спецслужб ликвидировать руководителя стратегического оборонного предприятия в Киевской области. Россияне планировали взорвать чиновника, однако взрывное устройство вовремя обнаружили и обезвредили, а самого исполнителя теракта задержали на территории Польши.