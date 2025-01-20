Зеленський зустрівся зі спікером сейму Литви Сквернялісом

Володимир Зеленський та Саулюс Скверняліс. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 січня, зустрівся з делегацією сейму Литовської Республіки. Разом зі спікером Саулюсом Сквернялісом вони обговорили допомогу Україні.

Про це повідомила пресслужба Президента.

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Так, Скверняліс вперше побував в Україні після обрання на посаду спікера сейму Литви.

"Ми дуже вдячні всьому литовському народу за вашу підтримку із самого початку війни. Вдячні вашому уряду, Президентові Гітанасу Наусєді", — сказав Зеленський.

Також він подякував за надану допомогу на понад 1,5 мільярда євро, половину з якої становить оборонна підтримка. Український лідер наголосив, що посилення позицій України на полі бою є важливим на шляху до встановлення миру.

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Відомо, що Литва щороку надає Україну щонайменше 0,25 % від ВВП на безпекові й оборонні потреби, а також передала 4500 FPV-дронів, які закупила у власних виробників у межах коаліції дронів. Також країна активно бере участь у коаліціях з розмінування, посилення української ППО та артилерії.

"Під час зустрічі обговорили продовження підтримки України, підготовку нового санкційного пакета ЄС, посилення військово-технічної співпраці та спільні проєкти в оборонно-промисловій галузі", — зазначив президент України.

Делегація сейму Литви. Фото: ОП

Також він відзначив лідерство Литви в адвокації України на шляху до ЄС і НАТО. Натомість Скверняліс запевнив у подальшій допомозі, зокрема, в реабілітації українських воїнів та відбудові зруйнованої і пошкоджено інфраструктури внаслідок війни.

Нагадаємо, місяць тому у Києві побував новий кабінет міністрів Литви. Представники литовської влади застали ракетну атаку на столицю.

Також наприкінці грудня 2024 року Україна отримала 150 мільйонів євро від країн-союзників: Данії, Франції та Литви.