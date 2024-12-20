Кабінет міністрів Литви 20 грудня прибув до Києва — що відомо

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас в Києві. Фото: x.com/g_paluckas

Новий кабінет міністрів Литви у п'ятницю, 20 грудня, прибув до Києва. Чиновники застали російську ракетну атаку на українську столицю.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс у своєму Х.

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Кабінет міністрів Литви в Києві

"Сьогоднішній ранок у Києві почався з російського ракетного обстрілу, яскравого нагадування про жорстокий характер цієї війни. Весь уряд Литви сьогодні в Україні, щоб надіслати чітке повідомлення — ми будемо з Україною до перемоги! Разом до перемоги", — сказав Будріс у своєму відео, яке зняв у столиці.

This morning in #Kyiv began with a Russian missile attack, a stark reminder of the brutal nature of this war.



The entire Lithuanian government is in #Ukraine today to send a clear message - we will stand with Ukraine until victory!



Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/ggv3zwWVW6 — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 20, 2024

Водночас прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що для нього є привілеєм і честю перебувати в українській столиці під час його першого візиту на посаді.

"Біля київської Стіни пам’яті разом зі своїм Кабінетом міністрів я вклонився загиблим героям України, чоловікам і жінкам, які віддали своє життя за свободу своєї країни, а тим самим — за свободу Європи", — йдеться у його дописі.

It is a privilege & honour to be in Kyiv for my first visit as Prime Minister of Lithuania.



At Kyiv’s Wall of Remembrance, with my Cabinet of Ministers, I paid my respects to the fallen heroes of Ukraine, men and women who sacrificed their lives for the freedom of their country,… pic.twitter.com/iNGReQmyu1 — Gintautas Paluckas (@g_paluckas) December 20, 2024

Нагадаємо, кілька днів тому Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з литовською делегацією, яка прибула у Київ. Її очолив головнокомандувач ЗС Литви генерал Раймундас Вайкшнорас.

Також ми писали, що Литва допоможе підготувати інструкторів ЗСУ. Їх навчатимуть базової загальновійськової підготовки та не тільки.