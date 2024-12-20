Кабинет министров Литвы 20 декабря прибыл в Киев — что известно

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас в Киеве. Фото: x.com/g_paluckas

Новый кабинет министров Литвы в пятницу, 20 декабря, прибыл в Киев. Чиновники застали российскую ракетную атаку на украинскую столицу.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис в своем Х.

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"Сегодняшнее утро в Киеве началось с российских ракетных обстрелов, яркого напоминания о жестоком характере этой войны. Все правительство Литвы сегодня в Украине, чтобы прислать четкое сообщение — мы будем с Украиной к победе! Итого к победе", — сказал Будрис в своем видео, которое снял в столице.

Это бегущее в #Кииве борется с российским missile attack, stark reminder of brutal nature of this war.



Центр литовского государства является в #Украине сегодня для того, чтобы очистить свой комментарий - мы будем принимать с Украиной небольшие битвы!



Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/ggv3zwWVW6 — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 20, 2024

В то же время, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для него является привилегией и честью находиться в украинской столице во время его первого визита в должности.

"У киевской Стены памяти вместе со своим Кабинетом министров я поклонился погибшим героям Украины, мужчинам и женщинам, отдавшим свою жизнь за свободу своей страны, а тем самым — за свободу Европы", — говорится в его сообщении.

Это привилегия и желание быть в Киеве для моего первого визита в качестве премьер-министра Литвы.



При киевской столице ремебрации, с моим лагерем министеров, я жалею моих чувств на целые герои из Украины, людей и женщин, которые сняли свои жизни для свободы своей страны,… pic.twitter.com/iNGReQmyu1 — Gintautas Paluckas (@g_paluckas) December 20, 2024

Напомним, несколько дней назад Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с прибывшей в Киев литовской делегацией. Ее возглавил главнокомандующий ВС Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

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